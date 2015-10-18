Террор в Израиле продолжается | Знамения времени



Четвертая попытка теракта за 17 октября: вечером арабский террорист, вооруженный ножом, напал на солдата на блокпосту в Хевроне и нанес ему ранения средней степени тяжести.



Солдаты открыли огонь по террористу и нейтрализовали его. Состояние нападавшего оценивается как критическое.



Ранее 17 октября было совершено три попытки терактов с применением холодного оружия, две из их – в Хевроне, еще одна – в Иерусалиме. В результате, были легко ранены сотрудники сил безопасности. Все три террориста ликвидированы.



В Исауие, одном из арабских районов Иерусалима, местные жители устроили беспорядки. Арабы бросали в полицейских и пограничников, патрулирующих улицы, камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства.







Пострадавших среди сил безопасности не было.



Полицейские и пограничники применили в ответ ружья «Ругер» и ранили одного из нападавших. Другие участники беспорядков унесли раненого.



Полицейские проводят обыски в районе Исауие в поисках нападавших.



За последнее время в Израиле прошла целая волна террора.



Теракты в Израиле за последний год



17 октября. Арабский террорист, вооруженный ножом, напал на солдата на блокпосту в Хевроне и причинил ему ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.



17 октября. Арабская террористка легко ранила ножом сотрудницу Пограничной полиции. Нападавшая нейтрализована.



17 октября. В Иерусалиме арабский террорист с ножом в руках напал на пограничников и был застрелен.



17 октября. В Хевроне вооруженный ножом араб напал на израильтянина. Пострадавших не было, террорист нейтрализован.



16 октября. На перекрестке А-Зайт под Хевроном вооруженный ножом араб ранил израильтянина. Террорист уничтожен.



14 октября. На автобусной остановке на улице Яффо, рядом с автовокзалом в Иерусалиме, террорист ранил женщину. Террорист ликвидирован.



14 октября. У Шхемских ворот в Иерусалиме при попытке нападения на охранника ликвидирован вооруженный ножом террорист.



13 октября. Нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме.



13 октября. Второй за день теракт в Раанане. Четверо раненых. Нападавший задержан.



13 октября. «Автомобильный теракт» на улице Малкей Исраэль в Иерусалиме. Один погибший, четверо раненых.



13 октября. В автобусе, следовавшем по району Армон а-Нацив в Иерусалиме, было совершено вооруженное нападение. Два террориста нейтрализованы. Один погибший, 16 раненых.



13 октября. Вооруженное нападение на автобусной остановке в Раанане. Легко ранен израильтянин. Террорист нейтрализован местными жителями.



12 октября. В рейсовом автобусе, следовавшем по улице Шазар, недалеко от Струнного моста, араб ударил ножом двух пассажиров и попытался похитить оружие у военнослужащего. Террорист ликвидирован.



12 октября. В иерусалимском районе Писгат Зеэв двое вооруженных ножами террористов совершили серию нападений на прохожих. Два человека ранены, 13-летний подросток доставлен в больницу в критическом состоянии. Один террорист ликвидирован, его сообщник – нейтрализован.



12 октября. Арабка, вооруженная ножом, напала на пограничника возле здания штаба полиции в Иерусалиме. Полицейский (МАГАВ) получил легкие ранения, террористка нейтрализована.



12 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на пограничника возле Львиных ворот Старого города в Иерусалиме. Террорист ликвидирован.



11 октября. На шоссе №65, недалеко от перекрестка Ган Шмуэль террорист ударил ножом трех людей, стоявших на остановке. В результате теракта пострадали две девушки 14 и 19 лет, а также 20-летний мужчина. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.



11 октября. Взрыв на КПП возле Маале Адумим, полицейский легко ранен. Террористка получила тяжелые ранения.



10 октября. Вооруженное нападение на пограничников около Шхемских ворот в Иерусалиме. Ранены трое бойцов. Террорист убит.



10 октября. Террорист, вооруженный ножом, ранил двух человек в Иерусалиме. Нападавший застрелен полицейскими.



9 октября. На центральной автобусной станции в Афуле арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на военнослужащего. Нападавшая нейтрализована и доставлена в больницу.



9 октября. В Иерусалиме на улице Шмуэль а-Нави совершено нападение с применением холодного оружия. Ранен 16-летний подросток. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.



9 октября. В Кирьят-Арбе араб, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов. Полицейский получил легкое ранение. Нападавший был застрелен.



8 октября. На улице Арлозоров в Афуле, недалеко от кафе «Арома», арабский террорист напал на военнослужащего ЦАХАЛа, нанеся ему ножевое ранение средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован полицейскими и гражданскими лицами.



8 октября. Рядом с Восточными воротами в Кирьят-Арбе террорист ударил ножом еврея. Террористу удалось скрыться.



8 октября. В центре Тель-Авива, недалеко от военной базы «Кирия», на углу улиц Мозес и Менахем Бегин, вооруженный ножом террорист ранил пять человек. Террорист ликвидирован.



8 октября. В Иерусалиме араб с ножом тяжело ранил религиозного еврея. Террорист обезврежен.



7 октября. Араб нанес ножевое ранение 25-летнему мужчине в центре Петах-Тиквы. Террорист задержан.



7 октября. Араб напал на военнослужащего в Кирьят-Гате. Солдат легко ранен, террорист ликвидирован.



7 октября. Арабка с ножом напала на евреев в Старом городе Иерусалима, двое раненых.



4 октября. Араб нанес ножевое ранение еврейскому подростку возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Террорист застрелен полицейским.



3 октября. В результате нападения в Старом городе в Иерусалиме, около Львиных ворот, были тяжело ранены три человека, маленький ребенок получил легкие ранения. Позже двое раненых умерли в больнице.



1 октября. В районе деревни Бейт Фурик террористы открыли огонь из проезжающей машины по автомобилю с израильским номерными знаками. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, были убиты, четверо детей не пострадали.



9 сентября. В результате обстрела автомобиля на перекрестке а-Битот (южнее Шхема) была легко ранена израильтянка.



3 сентября. Пятеро американских туристов, по ошибке заехавших в район Джабль Джохар в Хевроне, были атакованы арабами, которые вытащили их из автомобиля и подожгли машину. Два человека получили ранения.



30 августа. На шоссе №90, в районе деревни Уджа, в нескольких километрах от Иерихона, израильский автомобиль подвергся обстрелу. Пуля от M-16 попала в колесо автомобиля.



30 августа. На перекрестке Джит в Самарии обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. Один человек получил легкие ранения.



30 августа. Попытка «автомобильного теракта» к югу от Хеврона. Легко ранен военнослужащий. Предполагаемый террорист скрылся.



26 августа. У Шхемских ворот в Иерусалиме вооруженный ножом террорист нанес пограничнику легкое ранение. Нападавший задержан.



15 августа. Вооруженный ножом террорист на перекрестке Абитот нанес пограничнику ранение средней тяжести. Нападающий ликвидирован.



15 августа. Военнослужащий был легко ранен в результате теракта на блокпосту на дороге №443. Террорист нейтрализован.



9 августа. Израильтянин получил ножевые ранения в результате нападения возле бензоколонки на шоссе №443. Террорист нейтрализован.



6 августа. Автомобиль, за рулем которого находился палестинский араб, сбил трех израильтян неподалеку от перекрестка Шило (округ Биньямин).



15 июля. Араб, вооруженный ножом, ранил солдата около поселка Нахлиэль. Нападавший задержан.



5 июля. Неподалеку от поселка Карней Шомрон террористы обстреляли израильский автомобиль. Пострадавших нет.



30 июня. Палестинский араб был ранен, когда с криками «Аллах Акбар!» бросился бежать в сторону израильских охранников на КПП Каландия. Израильские службы безопасности расценивают этот инцидент как попытку теракта. Никто из израильтян не пострадал.



29 июня. Террористы обстреляли группу израильтян возле Швут Рахель, округ Биньямин. Четверо раненых, один из них позже скончался.



29 июня. Террористка, вооруженная ножом, ранила военнослужащую на КПП около гробницы Рахели. Нападавшая задержана.



28 июня. Недалеко от еврейского поселения Бейт-Эль подвергся обстрелу автомобиль скорой помощи «Маген Давид Адом». Пострадавших нет. Террористы скрылись.



26 июня. Террорист обстрелял военных на блокпосту «Бекаот». Ответным огнем солдаты тяжело ранили террориста.



21 июня. Вооруженный ножом араб напал на сотрудников погранслужбы у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. В результате теракта один пограничник тяжело ранен. Нападавший нейтрализован.



19 июня. Неподалеку от перекрестка А-Парса, в районе поселения Долев (округ Биньямин) палестинский араб остановил автомобиль с израильскими номерными знаками и в упор расстрелял из пистолета двух израильтян. Один из них, 25-летний Дани Гонен, от полученных ранений скончался. Другой израильтянин, Нетанэль Хадад, был госпитализирован с ранениями средней тяжести. Ответственность за теракт взяли на себя «Бригады Изаддина аль-Касама» (боевое крыло ХАМАС).



20 мая. Араб сбил двух полицейских на перекрестке А-Тур. В результате инцидента полицейские получили легкие ранения.



11 мая. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтянина в районе перекрестка Мишор Адумим, недалеко от КПП «А-Заим», и ранил его.



25 апреля. В иерусалимском квартале А-Тур араб на автомобиле совершил наезд на полицейских. Пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов.



25 апреля. Вооруженный ножом палестинский террорист напал на израильских пограничников возле Пещеры Праотцов в Хевроне. В результате нападения один служащий пограничной полиции был ранен. Террорист был ранен и задержан.



25 апреля. В районе контрольно-пропускного пункта на выезде из деревни Аз-Заим был застрелен 16-летний араб, который попытался напасть на израильских пограничников, вооружившись мясницким разделочным ножом. Террорист уничтожен.



15 апреля. В Иерусалиме, на улице Хаим Бар-Лев, автомобиль, которым управлял араб, совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке. Погиб израильтянин, молодая женщина была тяжело ранена. Водитель задержан.



8 апреля. Араб, вооруженный ножом, напал на солдат ЦАХАЛа неподалеку от поселения Шило в Самарии. В результате теракта один военнослужащий получил тяжелые ранения, а еще один ранен легко. Нападавший убит.



2 апреля. На КПП «Оранит» в Самарии (западнее Шхема) араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащих. В результате нападения был легко ранен один из солдат. Нападавший задержан. Пресс-служба ЦАХАЛа пояснила, что инцидент произошел во время обычной операции по задержанию жителя Палестинской автономии, который пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию.



17 марта. Военнослужащий ЦАХАЛа был сбит машиной на перекрестке Гуш-Эцион. Солдат получил легкие травмы. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, скрылся, однако вскоре был задержан.



6 марта. В районе квартала Шейх Джарах, рядом с комплексом Шимон а-Цадик, палестинский араб на автомобиле сбил четырех сотрудниц пограничной полиции, которые получили ранения от легких до средней тяжести. Террорист был нейтрализован.



26 февраля. На перекрестке Гуш-Эцион вооруженный ножом палестинский араб попытался атаковать израильского военнослужащего. Террорист был обезврежен. В результате нападения не было пострадавших.



22 февраля. На площади Сафра в Иерусалиме палестинский араб напал с ножом на религиозного еврея. Террорист задержан.



21 января. В Тель-Авиве палестинский араб, вооруженный ножом, ранил 10 человек в автобусе 40-го маршрута.



27 декабря. Бутылка с зажигательной смесью брошена в жилой дом в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб.



25 декабря. В машину на 55-й трассе брошена бутылка с зажигательной смесью. Тяжело ранена 11-летняя девочка, ее отец получил легкие травмы.



12 декабря. Палестинский араб облил кислотой прохожих на перекрестке Хусан. Пострадали семь человек, в их числе четыре девочки. Террориста ранил и нейтрализовал другой прохожий.



12 декабря. Палестинский автомобиль врезался в бетонное ограждение автобусной остановки возле военной базы под Шхемом. Водитель получил легкие травмы.



3 декабря. Вооруженный ножом террорист атаковал покупателей в супермаркете сети «Рами Леви» в промышленной зоне Мишор-Адумим. Ранены два человека. Террориста обезвредил охранник министерства главы правительства.



1 декабря. На перекрестке Гуш Эцион арабка напала на израильтянина и нанесла ему легкие ранения. Военнослужащие обезвредили и задержали нападавшую.



24 ноября. В Старом городе Иерусалима арабы напали на преподавателя и двух учащихся йешивы, ранив двух человек. Задержаны трое нападавших.



21 ноября. В иерусалимском районе А-Тур арабы, вооруженные ножами и металлическими прутами, напали на группу религиозных евреев, направлявшихся в йешиву. Двое евреев были легко ранены.



18 ноября. Иерусалим. Двое арабских террористов напали на людей в синагоге, расположенной на улице рав Шимон Агаси (район Ар Ноф). Погибли пять человек: 59-летний раввин Моше Тверски, 68-летний раввин Авраам Шмуэль Гольдберг, 40-летний раввин Арье Купински, 55-летний раввин Кальман Левин и 30-летний полицейский Зидан Сайеф. Еще семь человек получили ранения. Террористы уничтожены.



16 ноября. Иерусалим. На улице а-Невиим араб напал на еврея и нанес ему отверткой ранение средней тяжести. Нападавший скрылся.



10 ноября. В Гуш-Эционе, недалеко от поселения Алон Швут, араб, вооруженный ножом, убил 26-летнюю Далию Лемкус. Еще двое израильтян были ранены. Террорист ранен и задержан.



10 ноября. Тель-Авив. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтян около железнодорожной станции «Агана». Погиб 20-летний сержант ЦАХАЛа Альмог Шилони из Модиина. Еще один человек был ранен. Террорист ранен и задержан.



5 ноября. На тремпиаде в Гуш-Эционе палестинский водитель сбил трех военнослужащих ЦАХАЛ и скрылся. Позже он сдался полиции.



5 ноября. «Автомобильный теракт» в Иерусалиме, около трамвайной остановки на улице Шимон а-Цадик. Погибли 38-летний капитан погранслужбы Джедан Асад из друзской деревни Бейт-Джан и 17-летний Шалом Баадани. Еще 12 человек получили ранения и травмы. Террорист уничтожен.



22 октября. Иерусалим. «Автомобильный теракт» на трамвайной остановке «Гиват а-Тахмошет». Погибли 22-летняя Карен Ямима Москера и 3-месячная Хая Зисель Браун. Террорист уничтожен. Дом террориста был разрушен в ночь на 19 ноября.



Фото: Flash90 Четвертая попытка теракта за 17 октября: вечером арабский террорист, вооруженный ножом, напал на солдата на блокпосту в Хевроне и нанес ему ранения средней степени тяжести.Солдаты открыли огонь по террористу и нейтрализовали его. Состояние нападавшего оценивается как критическое.Ранее 17 октября было совершено три попытки терактов с применением холодного оружия, две из их – в Хевроне, еще одна – в Иерусалиме. В результате, были легко ранены сотрудники сил безопасности. Все три террориста ликвидированы.В Исауие, одном из арабских районов Иерусалима, местные жители устроили беспорядки. Арабы бросали в полицейских и пограничников, патрулирующих улицы, камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства.Пострадавших среди сил безопасности не было.Полицейские и пограничники применили в ответ ружья «Ругер» и ранили одного из нападавших. Другие участники беспорядков унесли раненого.Полицейские проводят обыски в районе Исауие в поисках нападавших.За последнее время в Израиле прошла целая волна террора.Теракты в Израиле за последний год17 октября. Арабский террорист, вооруженный ножом, напал на солдата на блокпосту в Хевроне и причинил ему ранения средней степени тяжести. Террорист нейтрализован.17 октября. Арабская террористка легко ранила ножом сотрудницу Пограничной полиции. Нападавшая нейтрализована.17 октября. В Иерусалиме арабский террорист с ножом в руках напал на пограничников и был застрелен.17 октября. В Хевроне вооруженный ножом араб напал на израильтянина. Пострадавших не было, террорист нейтрализован.16 октября. На перекрестке А-Зайт под Хевроном вооруженный ножом араб ранил израильтянина. Террорист уничтожен.14 октября. На автобусной остановке на улице Яффо, рядом с автовокзалом в Иерусалиме, террорист ранил женщину. Террорист ликвидирован.14 октября. У Шхемских ворот в Иерусалиме при попытке нападения на охранника ликвидирован вооруженный ножом террорист.13 октября. Нападение около Шхемских ворот в Иерусалиме.13 октября. Второй за день теракт в Раанане. Четверо раненых. Нападавший задержан.13 октября. «Автомобильный теракт» на улице Малкей Исраэль в Иерусалиме. Один погибший, четверо раненых.13 октября. В автобусе, следовавшем по району Армон а-Нацив в Иерусалиме, было совершено вооруженное нападение. Два террориста нейтрализованы. Один погибший, 16 раненых.13 октября. Вооруженное нападение на автобусной остановке в Раанане. Легко ранен израильтянин. Террорист нейтрализован местными жителями.12 октября. В рейсовом автобусе, следовавшем по улице Шазар, недалеко от Струнного моста, араб ударил ножом двух пассажиров и попытался похитить оружие у военнослужащего. Террорист ликвидирован.12 октября. В иерусалимском районе Писгат Зеэв двое вооруженных ножами террористов совершили серию нападений на прохожих. Два человека ранены, 13-летний подросток доставлен в больницу в критическом состоянии. Один террорист ликвидирован, его сообщник – нейтрализован.12 октября. Арабка, вооруженная ножом, напала на пограничника возле здания штаба полиции в Иерусалиме. Полицейский (МАГАВ) получил легкие ранения, террористка нейтрализована.12 октября. Араб, вооруженный ножом, напал на пограничника возле Львиных ворот Старого города в Иерусалиме. Террорист ликвидирован.11 октября. На шоссе №65, недалеко от перекрестка Ган Шмуэль террорист ударил ножом трех людей, стоявших на остановке. В результате теракта пострадали две девушки 14 и 19 лет, а также 20-летний мужчина. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.11 октября. Взрыв на КПП возле Маале Адумим, полицейский легко ранен. Террористка получила тяжелые ранения.10 октября. Вооруженное нападение на пограничников около Шхемских ворот в Иерусалиме. Ранены трое бойцов. Террорист убит.10 октября. Террорист, вооруженный ножом, ранил двух человек в Иерусалиме. Нападавший застрелен полицейскими.9 октября. На центральной автобусной станции в Афуле арабка, вооруженная ножом, попыталась напасть на военнослужащего. Нападавшая нейтрализована и доставлена в больницу.9 октября. В Иерусалиме на улице Шмуэль а-Нави совершено нападение с применением холодного оружия. Ранен 16-летний подросток. Нападавший скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.9 октября. В Кирьят-Арбе араб, вооруженный ножом, попытался напасть на сотрудника правоохранительных органов. Полицейский получил легкое ранение. Нападавший был застрелен.8 октября. На улице Арлозоров в Афуле, недалеко от кафе «Арома», арабский террорист напал на военнослужащего ЦАХАЛа, нанеся ему ножевое ранение средней степени тяжести. Террорист был нейтрализован полицейскими и гражданскими лицами.8 октября. Рядом с Восточными воротами в Кирьят-Арбе террорист ударил ножом еврея. Террористу удалось скрыться.8 октября. В центре Тель-Авива, недалеко от военной базы «Кирия», на углу улиц Мозес и Менахем Бегин, вооруженный ножом террорист ранил пять человек. Террорист ликвидирован.8 октября. В Иерусалиме араб с ножом тяжело ранил религиозного еврея. Террорист обезврежен.7 октября. Араб нанес ножевое ранение 25-летнему мужчине в центре Петах-Тиквы. Террорист задержан.7 октября. Араб напал на военнослужащего в Кирьят-Гате. Солдат легко ранен, террорист ликвидирован.7 октября. Арабка с ножом напала на евреев в Старом городе Иерусалима, двое раненых.4 октября. Араб нанес ножевое ранение еврейскому подростку возле Шхемских ворот в Старом городе Иерусалима. Террорист застрелен полицейским.3 октября. В результате нападения в Старом городе в Иерусалиме, около Львиных ворот, были тяжело ранены три человека, маленький ребенок получил легкие ранения. Позже двое раненых умерли в больнице.1 октября. В районе деревни Бейт Фурик террористы открыли огонь из проезжающей машины по автомобилю с израильским номерными знаками. Мужчина и женщина, находившиеся в автомобиле, были убиты, четверо детей не пострадали.9 сентября. В результате обстрела автомобиля на перекрестке а-Битот (южнее Шхема) была легко ранена израильтянка.3 сентября. Пятеро американских туристов, по ошибке заехавших в район Джабль Джохар в Хевроне, были атакованы арабами, которые вытащили их из автомобиля и подожгли машину. Два человека получили ранения.30 августа. На шоссе №90, в районе деревни Уджа, в нескольких километрах от Иерихона, израильский автомобиль подвергся обстрелу. Пуля от M-16 попала в колесо автомобиля.30 августа. На перекрестке Джит в Самарии обстрелян автомобиль с израильскими номерными знаками. Один человек получил легкие ранения.30 августа. Попытка «автомобильного теракта» к югу от Хеврона. Легко ранен военнослужащий. Предполагаемый террорист скрылся.26 августа. У Шхемских ворот в Иерусалиме вооруженный ножом террорист нанес пограничнику легкое ранение. Нападавший задержан.15 августа. Вооруженный ножом террорист на перекрестке Абитот нанес пограничнику ранение средней тяжести. Нападающий ликвидирован.15 августа. Военнослужащий был легко ранен в результате теракта на блокпосту на дороге №443. Террорист нейтрализован.9 августа. Израильтянин получил ножевые ранения в результате нападения возле бензоколонки на шоссе №443. Террорист нейтрализован.6 августа. Автомобиль, за рулем которого находился палестинский араб, сбил трех израильтян неподалеку от перекрестка Шило (округ Биньямин).15 июля. Араб, вооруженный ножом, ранил солдата около поселка Нахлиэль. Нападавший задержан.5 июля. Неподалеку от поселка Карней Шомрон террористы обстреляли израильский автомобиль. Пострадавших нет.30 июня. Палестинский араб был ранен, когда с криками «Аллах Акбар!» бросился бежать в сторону израильских охранников на КПП Каландия. Израильские службы безопасности расценивают этот инцидент как попытку теракта. Никто из израильтян не пострадал.29 июня. Террористы обстреляли группу израильтян возле Швут Рахель, округ Биньямин. Четверо раненых, один из них позже скончался.29 июня. Террористка, вооруженная ножом, ранила военнослужащую на КПП около гробницы Рахели. Нападавшая задержана.28 июня. Недалеко от еврейского поселения Бейт-Эль подвергся обстрелу автомобиль скорой помощи «Маген Давид Адом». Пострадавших нет. Террористы скрылись.26 июня. Террорист обстрелял военных на блокпосту «Бекаот». Ответным огнем солдаты тяжело ранили террориста.21 июня. Вооруженный ножом араб напал на сотрудников погранслужбы у Шхемских ворот Старого города в Иерусалиме. В результате теракта один пограничник тяжело ранен. Нападавший нейтрализован.19 июня. Неподалеку от перекрестка А-Парса, в районе поселения Долев (округ Биньямин) палестинский араб остановил автомобиль с израильскими номерными знаками и в упор расстрелял из пистолета двух израильтян. Один из них, 25-летний Дани Гонен, от полученных ранений скончался. Другой израильтянин, Нетанэль Хадад, был госпитализирован с ранениями средней тяжести. Ответственность за теракт взяли на себя «Бригады Изаддина аль-Касама» (боевое крыло ХАМАС).20 мая. Араб сбил двух полицейских на перекрестке А-Тур. В результате инцидента полицейские получили легкие ранения.11 мая. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтянина в районе перекрестка Мишор Адумим, недалеко от КПП «А-Заим», и ранил его.25 апреля. В иерусалимском квартале А-Тур араб на автомобиле совершил наезд на полицейских. Пострадали четверо сотрудников правоохранительных органов.25 апреля. Вооруженный ножом палестинский террорист напал на израильских пограничников возле Пещеры Праотцов в Хевроне. В результате нападения один служащий пограничной полиции был ранен. Террорист был ранен и задержан.25 апреля. В районе контрольно-пропускного пункта на выезде из деревни Аз-Заим был застрелен 16-летний араб, который попытался напасть на израильских пограничников, вооружившись мясницким разделочным ножом. Террорист уничтожен.15 апреля. В Иерусалиме, на улице Хаим Бар-Лев, автомобиль, которым управлял араб, совершил наезд на людей, стоявших на автобусной остановке. Погиб израильтянин, молодая женщина была тяжело ранена. Водитель задержан.8 апреля. Араб, вооруженный ножом, напал на солдат ЦАХАЛа неподалеку от поселения Шило в Самарии. В результате теракта один военнослужащий получил тяжелые ранения, а еще один ранен легко. Нападавший убит.2 апреля. На КПП «Оранит» в Самарии (западнее Шхема) араб, вооруженный ножом, напал на военнослужащих. В результате нападения был легко ранен один из солдат. Нападавший задержан. Пресс-служба ЦАХАЛа пояснила, что инцидент произошел во время обычной операции по задержанию жителя Палестинской автономии, который пытался незаконно проникнуть на израильскую территорию.17 марта. Военнослужащий ЦАХАЛа был сбит машиной на перекрестке Гуш-Эцион. Солдат получил легкие травмы. Водитель, находившийся за рулем автомобиля, скрылся, однако вскоре был задержан.6 марта. В районе квартала Шейх Джарах, рядом с комплексом Шимон а-Цадик, палестинский араб на автомобиле сбил четырех сотрудниц пограничной полиции, которые получили ранения от легких до средней тяжести. Террорист был нейтрализован.26 февраля. На перекрестке Гуш-Эцион вооруженный ножом палестинский араб попытался атаковать израильского военнослужащего. Террорист был обезврежен. В результате нападения не было пострадавших.22 февраля. На площади Сафра в Иерусалиме палестинский араб напал с ножом на религиозного еврея. Террорист задержан.21 января. В Тель-Авиве палестинский араб, вооруженный ножом, ранил 10 человек в автобусе 40-го маршрута.27 декабря. Бутылка с зажигательной смесью брошена в жилой дом в иерусалимском районе Армон а-Нацив. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб.25 декабря. В машину на 55-й трассе брошена бутылка с зажигательной смесью. Тяжело ранена 11-летняя девочка, ее отец получил легкие травмы.12 декабря. Палестинский араб облил кислотой прохожих на перекрестке Хусан. Пострадали семь человек, в их числе четыре девочки. Террориста ранил и нейтрализовал другой прохожий.12 декабря. Палестинский автомобиль врезался в бетонное ограждение автобусной остановки возле военной базы под Шхемом. Водитель получил легкие травмы.3 декабря. Вооруженный ножом террорист атаковал покупателей в супермаркете сети «Рами Леви» в промышленной зоне Мишор-Адумим. Ранены два человека. Террориста обезвредил охранник министерства главы правительства.1 декабря. На перекрестке Гуш Эцион арабка напала на израильтянина и нанесла ему легкие ранения. Военнослужащие обезвредили и задержали нападавшую.24 ноября. В Старом городе Иерусалима арабы напали на преподавателя и двух учащихся йешивы, ранив двух человек. Задержаны трое нападавших.21 ноября. В иерусалимском районе А-Тур арабы, вооруженные ножами и металлическими прутами, напали на группу религиозных евреев, направлявшихся в йешиву. Двое евреев были легко ранены.18 ноября. Иерусалим. Двое арабских террористов напали на людей в синагоге, расположенной на улице рав Шимон Агаси (район Ар Ноф). Погибли пять человек: 59-летний раввин Моше Тверски, 68-летний раввин Авраам Шмуэль Гольдберг, 40-летний раввин Арье Купински, 55-летний раввин Кальман Левин и 30-летний полицейский Зидан Сайеф. Еще семь человек получили ранения. Террористы уничтожены.16 ноября. Иерусалим. На улице а-Невиим араб напал на еврея и нанес ему отверткой ранение средней тяжести. Нападавший скрылся.10 ноября. В Гуш-Эционе, недалеко от поселения Алон Швут, араб, вооруженный ножом, убил 26-летнюю Далию Лемкус. Еще двое израильтян были ранены. Террорист ранен и задержан.10 ноября. Тель-Авив. Араб, вооруженный ножом, напал на израильтян около железнодорожной станции «Агана». Погиб 20-летний сержант ЦАХАЛа Альмог Шилони из Модиина. Еще один человек был ранен. Террорист ранен и задержан.5 ноября. На тремпиаде в Гуш-Эционе палестинский водитель сбил трех военнослужащих ЦАХАЛ и скрылся. Позже он сдался полиции.5 ноября. «Автомобильный теракт» в Иерусалиме, около трамвайной остановки на улице Шимон а-Цадик. Погибли 38-летний капитан погранслужбы Джедан Асад из друзской деревни Бейт-Джан и 17-летний Шалом Баадани. Еще 12 человек получили ранения и травмы. Террорист уничтожен.22 октября. Иерусалим. «Автомобильный теракт» на трамвайной остановке «Гиват а-Тахмошет». Погибли 22-летняя Карен Ямима Москера и 3-месячная Хая Зисель Браун. Террорист уничтожен. Дом террориста был разрушен в ночь на 19 ноября.Фото: Flash90





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