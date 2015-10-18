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Лицо войны.

  
 
18 октября 2015 | Христианские новости
  
 
Лицо войны.

Необычная выставка открылась в Вашингтоне. В экспозиции всего одна картина – выложенное из разнокалиберных гильз (их около пяти тысяч) лицо президента России.

Что примечательно, выставка «Лицо войны» открылась одновременно с выступлением Владимира Путина в Нью-Йорке.

Для того чтобы привезти свою работу в США, ее автору – Дарье Марченко – пришлось получить большое число разрешений, ведь материалы, из которых создан портрет, необычны. По словам художницы, после того как она изобразила лицо Путина из гильз, с предложениями о выставках к ней обратились музеи со всего мира.

«Когда я это делала, то видела, что потери Украины все больше и больше. Плохих новостей было все больше, и все больше друзей уходило туда, – вспоминает автор проекта Дарья Марченко. – Я поняла, что этот момент в мире недооценивают. И количество горя вокруг меня подсказало, что нужно использовать много гильз».

Для выставки в Вашингтоне организаторы также разматывают и укладывают колючую проволоку.

«Мы сделали этот проект, для того чтобы показать каждому украинцу, каждому американцу, всем людям, которые работают в Конгрессе, что Путин пришел в наш дом и просто так он не уйдет».

После первой презентации проекта Дарья Марченко получила отзывы со всего мира. Ей писали люди из Алжира, Нидерландов, Сирии, России. Среди последних были и угрозы.

По художественному замыслу, в зависимости от игры света, выражение лица Владимира Путина меняется – из взволнованного становится напуганным, из демонического – смешным.

В Вашингтоне проект останется еще на несколько дней.

Лицо войны.


Лицо войны.



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      #1 написал: David (26 января 2016 09:04)  
     
    Ни Путин начал войну, а Киевская кровавая власть, движимая хозяевами из США. Не нужно путать события.
    		 
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      #2 написал: Андрей (26 марта 2016 14:44)  
     
    Вообще то это лицо, которое спасло Крымчан от участи Донбасса, - очевидный факт! Для них он спаситель и защитник, миротворец - слуга Божий,если хотите, и для Сирийского народа погибавшего от рук созданной США - Игл.
    Не позволяйте себя одурачивать!
    		 
      [цитировать]  
           
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