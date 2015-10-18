

Необычная выставка открылась в Вашингтоне. В экспозиции всего одна картина – выложенное из разнокалиберных гильз (их около пяти тысяч) лицо президента России.



Что примечательно, выставка «Лицо войны» открылась одновременно с выступлением Владимира Путина в Нью-Йорке.



Для того чтобы привезти свою работу в США, ее автору – Дарье Марченко – пришлось получить большое число разрешений, ведь материалы, из которых создан портрет, необычны. По словам художницы, после того как она изобразила лицо Путина из гильз, с предложениями о выставках к ней обратились музеи со всего мира.



«Когда я это делала, то видела, что потери Украины все больше и больше. Плохих новостей было все больше, и все больше друзей уходило туда, – вспоминает автор проекта Дарья Марченко. – Я поняла, что этот момент в мире недооценивают. И количество горя вокруг меня подсказало, что нужно использовать много гильз».



Для выставки в Вашингтоне организаторы также разматывают и укладывают колючую проволоку.



«Мы сделали этот проект, для того чтобы показать каждому украинцу, каждому американцу, всем людям, которые работают в Конгрессе, что Путин пришел в наш дом и просто так он не уйдет».



После первой презентации проекта Дарья Марченко получила отзывы со всего мира. Ей писали люди из Алжира, Нидерландов, Сирии, России. Среди последних были и угрозы.



По художественному замыслу, в зависимости от игры света, выражение лица Владимира Путина меняется – из взволнованного становится напуганным, из демонического – смешным.



В Вашингтоне проект останется еще на несколько дней.







Необычная выставка открылась в Вашингтоне. В экспозиции всего одна картина – выложенное из разнокалиберных гильз (их около пяти тысяч) лицо президента России.Что примечательно, выставка «Лицо войны» открылась одновременно с выступлением Владимира Путина в Нью-Йорке.Для того чтобы привезти свою работу в США, ее автору – Дарье Марченко – пришлось получить большое число разрешений, ведь материалы, из которых создан портрет, необычны. По словам художницы, после того как она изобразила лицо Путина из гильз, с предложениями о выставках к ней обратились музеи со всего мира.«Когда я это делала, то видела, что потери Украины все больше и больше. Плохих новостей было все больше, и все больше друзей уходило туда, – вспоминает автор проекта Дарья Марченко. – Я поняла, что этот момент в мире недооценивают. И количество горя вокруг меня подсказало, что нужно использовать много гильз».Для выставки в Вашингтоне организаторы также разматывают и укладывают колючую проволоку.«Мы сделали этот проект, для того чтобы показать каждому украинцу, каждому американцу, всем людям, которые работают в Конгрессе, что Путин пришел в наш дом и просто так он не уйдет».После первой презентации проекта Дарья Марченко получила отзывы со всего мира. Ей писали люди из Алжира, Нидерландов, Сирии, России. Среди последних были и угрозы.По художественному замыслу, в зависимости от игры света, выражение лица Владимира Путина меняется – из взволнованного становится напуганным, из демонического – смешным.В Вашингтоне проект останется еще на несколько дней.