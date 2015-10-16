Ученые подтвердили, что похвалы мотивируют людей на новые достижения

В стрессовой ситуации похвала или комплимент мотивирует людей на новые достижения, а также повышает продуктивность работы. Этот известный факт подтвердили специалисты Гарвардской школы бизнеса, пишет The Daily Mail.

В эксперименте приняли участие 123 добровольца. Им нужно было пройти "собеседование". Как выяснилось, у участников, которых перед этим хвалили друзья, интервью прошло лучше, чем у тех, кто не услышал ни одного доброго слова. Кроме того, ученые наблюдали за сотрудниками реальных компаний. Те работники, которых хвалит босс, реже бросали работу или страдали от профессионального выгорания. Поэтому специалисты Гарвардской школы бизнеса посоветовали руководителям отмечать достоинства, а не недостатки подчиненных, пишет viknaodessa.