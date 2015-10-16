Служитель поделился, как мужу исполнить повеление «любить свою жену»

Патрик Морли, основатель служения «Мужчина в зеркале» (Man in the Mirror) в своей статье на Charisma News рассказал мужьям о пяти способах, с помощью которых они могут исполнить Божье повеление любить своих жен, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

В послании к Ефесянам 5:25 апостол Павел написал, что мужья должны любить «своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее».

«Интересно, что здесь не написано “Иисус” полюбил, - подчеркнул Патрик Морли. – Скорее здесь речь идет о Его титуле – Христос-Помазанник-Мессия. В богословии известны три классические должности, которые занимает Иисус в качестве Христа: пророк, священник и царь. Так что, когда Библия говорит нам любить наших невест “таким же образом”, как и Христос возлюбил Его невесту, это означает, что мы должны любить своих жен, в более расширенном смысле и наших детей (плод нашего союза), как пророк, священник и царь».

Морли объяснил, что это означает ответственность мужей принести Евангелие и Слово Божье в свои дома и семьи, молиться с семьей и за семью и, подобно Христу, обеспечивать все временные нужды своей семьи.

Так как же на практике муж может любить свою жену, как пророк, священник и царь?

Патрик Морли на основании своего более чем 40-летнего опыта служения мужчинам предложил 5 самых практичных советов мужьям, которые хотят любить своих жен по-настоящему.

1. Молитесь со своей женой.

Как-то в одной из мужских групп руководитель спросил: «Кто молится вместе со своей женой?». Руку поднял только один из присутствующих. С того времени мужья решили, что они будут молиться вместе с женами, а через год оценили произошедшие изменения. Кто-то признался, что начал чувствовать особую близость с женой, как никогда раньше; кто-то просто заметил, что улучшились отношения.

2. Молитесь за свою жену.

Патрик Морли вспомнил об одной своей книге о молитве в браке. Там был представлен вариант молитвы мужа за жену:

«Отец, я сказал: Пока смерть не разлучит нас» - я хочу именно это иметь в виду.

Помоги мне любить Тебя больше, чем ее,

а ее любить больше, чем кого бы то ни было еще.

Помоги мне привести ее в Твое присутствие сегодня.

Сделай нас одним, как Ты триедин.

Я хочу слышать ее, лелеять ее и служить ей,

Так она будет любить Тебя больше и

Мы сможем принести Тебе славу. Аминь».

«Подумайте об этом: вы, вероятно, единственный человек во всем мире, кто будет помнить о том, чтобы молиться за нее регулярно. Скопируйте эту молитву, молитесь каждый день за вашу жену и наблюдайте, что Бог будет делать», - призвал основатель служения «Мужчина в зеркале».

3. Проводите время наедине с женой.

То, на что мы тратим свое время, показывает, что в действительности важно для нас. Успешные семейные пары проводят время друг с другом. У них есть общие интересы, общие занятия. Они могут вместе ходить в боулинг и на занятия по изучению Библии, могут вместе читать и ходить в походы, играть в настольные игры или же ходить к соседям в гости. Патрик Морли признался, что после стольких десятилетий в браке, он до сих пор хотя бы раз в неделю ходит на свидания со своей женой.

4. Слушайте ее внимательно, не давая чересчур быстрый ответ.

Большинство опросов показывает, что общение является проблемой № 1 в браке. А в общении самым слабым местом является наша способность очень быстро отвечать. Когда мы внимательно слушаем наших близких, не перебиваем, не критикуем, не даем советы, если нас не просят, мы тем самым показываем, насколько мы их ценим и любим. Слушание «смазывает» наш брак и уменьшает «трение».

5. Прикасайтесь к ней.

Без сексуальных намеков. Просто прикасайтесь. Это приводит к подлинной близости.

Патрик Морли отметил, что успешные супружеские пары обнимаются, сидят рядом друг с другом, держат друг друга за руки.

«Прикосновение к ней как бы заряжает ее батарейки», - добавил Патрик Морли, основатель служения «Мужчина в зеркале».