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В церкви Нью-Йорка прихожане убили юношу из-за отказа от исповеди

  
 
16 октября 2015 | Христианские новости
  
 

Двух юношей избили в американской церкви «Слово жизни». Их насильно заставляли исповедоваться, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 11 октября, в городе Нью Хартфорд, штат Нью-Йорк. Насилию подверглись 19-летний Лукас Леонард и его 17-летний брат Кристофер.

«В течение нескольких часов над ними издевались в надежде, что каждый признается в совершенных грехах и попросит прощения», — сообщил представитель полиции города Нью Хартфорд Майкл Инсерра (Michael Inserra), пишет Лента.

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Юноши получили ранения в живот, половые органы, поясницу и бедра. В их избиении участвовали четыре прихожанина, а также родители мальчиков Брюс и Дебора Леонард и старшая сестра Сара Фергюсон.

Полиция начала расследование после того, как в понедельник, 12 октября, родственники отвезли старшего сына в больницу. Юноша впоследствии скончался от полученных травм. Местонахождение младшего сына они не указали. Его нашли избитым на втором этаже церкви и отвезли к медикам.

Родители подростков арестованы по обвинению в совершении убийства, другие четыре прихожанина церкви, в том числе старшая сестра погибшего, — по обвинению в физическом насилии.

«Мы полагаем, что они не собирались убивать своего сына. Они пытались нанести ему серьезные повреждения», — заявил прокурор округа Скотт Макнамара (Scott McNamara).

Подозреваемые не признали себя виновными. Их семеро детей, четверо из них Сары Фергюсон, переданы в органы опеки и попечительства.



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