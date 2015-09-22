Речь папы римского в конгрессе США будет транслироваться в Вашингтоне

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Папа римский Франциск впервые посетит США в качестве предстоятеля Римско-католической церкви и выступит перед членами обеих палат конгресса США.
Выступление папы римского Франциска перед членами обеих палат конгресса США будет транслироваться в прямом эфире в центре американской столицы, сообщил в среду спикер палаты представителей Джон Бейнер.
Франциск впервые посетит США в качестве предстоятеля Римско-католической церкви и выступит перед американскими законодателями 24 сентября. Бейнер, который сам является католиком, назвал это событие "историческим моментом в жизни страны".
По его словам, "в связи с беспрецедентным характером данного выступления", оно будет транслироваться на больших экранах, установленных у здания Капитолия.
Помимо Вашингтона папа римский посетит Филадельфию, где примет участие во Всемирной встрече семей, а также Нью-Йорк.
ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости, Дмитрий Злодорев.