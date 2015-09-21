Папа Римский встретится с нищими и обездоленными в США

Папа римский, который посетит с визитом США в конце этого месяца, намерен провести специальные встречи с самыми социально неблагополучными жителями страны - нищими, обездоленными и заключенными.

Об этом сообщает ТАСС.

"Впервые в таком масштабе Папа намерен провести время с людьми, которые находятся на самых низших ступенях американского общества: поденщиками, беженцами, бездомными, детьми из неблагополучных семей и заключенными", - отмечает издание.

В Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке, которые посетит Папа во время поездки, у него запланировано семь мероприятий, во время которых он будет общаться с самыми обычными людьми. С понтификом, как ожидается, смогут встретиться около 900 таких американцев.

В Нью-Йорке Папа посетит католическую школу в восточной части Гарлема, где он намерен не только встретиться с детьми, но и лично поблагодарить иммигранток, вышивавших престольную одежду, которую Франциск наденет во время мессы в зале "Мэдисон Сквер Гарден".

В Филадельфии Папа проведет службу перед 100 заключенными и их семьями в крупнейшей тюрьме города. В церкви Вашингтона он планирует встретиться и благословить около 250 участников благотворительных католических программ.

Однако среди простых людей, у которых запланированы встречи с главой католического мира - не только бедняки или обездоленные. В Нью-Йорке Папа намерен провести разговор с родственниками жертв теракта 11 сентября, а в Филадельфии встретиться с бывшим офицером полиции, который получил ранение во время службы.

Визит в США Папа Римский начинает с Вашингтона, где 22 сентября его на военно-воздушной базе Эндрюс (штат Мэриленд) лично встретят президент США Барак Обама с супругой Мишель. Через день, 24 сентября он выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса. В Нью-Йорке понтифик пробудет два дня - 25 сентября он обратится с речью перед Генеральной ассамблеей ООН, проведет службу в Мемориале жертв 11 сентября, посетит католическую школу в районе Гарлем и проведет мессу в зале "Мэдисон сквер гарден". В тот же день Франциск проедет в сопровождении эскорта по дорогам Центрального парка города. В Филадельфии 26-27 сентября понтифик почтит присутствием Фестиваль семьи.

Между тем, службы безопасности готовятся к усиленному режиму, так как в города, которые посетит Франциск, устремятся тысячи людей из других частей страны и много иностранцев. Территория Центрального парка, по которой проедет Франциск, будет огорожена, а билеты на вход уже разыграны в ходе лотереи.