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В МВД пояснили, почему полицейские не оштрафовали владыку Павла УПЦ Московского Патриархата

  
 
9 сентября 2015 | Христианские новости
  
 
В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему столичные полицейские не выписали штраф водителю настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла за нарушение ПДД. Соответствующие пояснения дал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает "Апостроф". По его словам, инцидент действительно произошел давно, когда полиция, начавшая свою работу 4 июля 2015 года, еще только вникала в суть дела. «Это было давно, и полицейские тогда еще только вникали в реальную работу на улице. И с учетом наличия верующих решили не принимать мер к задержанию водителя для штрафа», – объяснил Шевченко. При этом он подчеркнул, что с ними уже проведена соответствующая работа и они понесли дисциплинарное наказание. Напомним, патрульная полиция в Киеве остановила автомобиль Mercedes-Benz S-class настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла за нарушение правил дорожного движения, однако, составить протокол полицейским не удалось. Священнослужитель не дал полицейским пообщаться с водителем и составить протокол о нарушении. Настоятель Лавры посоветовал сотруднику полиции «подумать о душе» и сходить в церковь, а затем делать ему замечания.



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