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Швейцарская католическая церковь заявила о своей открытости для геев

  
 
9 сентября 2015 | Христианские новости
  
 

Швейцарская конфедерация епископов выпустила официальное заявление, извинившись за антигейские высказывания одного из прелатов и заверив, что церковь открыта для всех — вне зависимости от сексуальной ориентации.

Представители католического духовенства заверили, что намерены «продолжать искать чувствительные способы выражения этого убеждения». Это было первое выступление на чувствительную тему после того, как в конце июля епископ Вито Хуондер из швейцарского города Кур в своем выступлении на католическом форуме в Германии привел цитаты из Ветхого Завета о том, что гомосексуализм должен караться смертью, пишет baznica.info.

Позже епископ Хуондер извинился и заявил, что ему стоило посоветоваться с коллегами прежде, чем делать такие резкие заявления. Как отмечает 20min, епископу пришлось столкнуться сразу с тремя уголовными обвинениями в свой адрес, в том числе швейцарской ЛГБТ-организации «Розовый крест», которая утверждает, что он «призывает людей к преступлениям». Бастиан Бауманн, руководитель «Розового креста», отверг извинения представителя церкви и напомнил, что тот делал антигейские заявления и в прошлом, и в позапрошлом году.

Он полагает, что «епископ и его сторонники проповедуют ненависть, а потом всегда говорят, что они ошиблись». Ранее издание «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Cath.ch сообщало, что епархия Кура обратилась к властям с просьбой обеспечить безопасность, поскольку прелат стал получать угрозы в свой адрес. В частности, ему прислали пистолетный патрон. 



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