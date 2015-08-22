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Подростки в христианском лагере на Николаевщине бежали «наперегонки к Богу»

  
 
22 августа 2015 | Христианские новости
  
 
На живописном берегу озера в заповедной зоне «Зеленый Гай» в с. Бугское (Николаевская область, Вознесенский район) как грибы, «выросли» палатки. На десять дней, с 30 июля по 10 августа, они стали уютными домиками для 150 детей из Николаевской, Одесской и Херсонской областей. Среди них в лагере клуба следопытов, организованном адвентистами седьмого дня под руководством Галины Москаленко, побывали также 25 воспитанников детских домов Одессы и Николаева. Во время смены 7 подростков вступили завет с Господом.

Мальчики и девочки попали в «Царство Библии» (так назывался лагерь), где их окружил нежный шелест сочно-зеленой листвы леса и забота взрослых. Ежедневно под девизом «Наперегонки к Богу», с новым именем библейского героя дети радостно делали шаг навстречу Творцу. Пресвитер церкви Андрей Бедратый делился Словом Божьим.

Каждое утро после произнесения закона и обещания следопытов под дружное пение гимна вверх вздымалось знамя клуба, а вечером — спускалось. В лагере не только следопыты, но и приглашенные ими друзья познавали мастерство выживания в лесу: разжигание костров, приготовление на них пищи и даже блинов. Два раза в день проходили такие специализации как квиллинг, электрика, плавание, уборка дома, первая медицинская помощь и многое другое. Бог, как говорится в Библии, является Богом порядка. Поэтому дисциплинированно овладевали навыками строевой подготовки.

Поиск «клада» увлекал детей в интересные походы вокруг озера и в лес.

Восстанавливала всем энергию волшебница на кухне Тамара Куцык с помощниками. Даже оладьями баловали в лесу. Фаршированный перец и каши, пропитанные дымком костра, были особенно вкусными.

В лагерь также приехали гости — представители МЧС, которые рассказали детям о пожарной безопасности, научили правилам поведения при возникновении пожара.

И конечно же, по вечерам подростков ожидал традиционный костер с песнями под гитару, играми, дружескими беседами.

Духовная обстановка в «Царстве Библии» настолько вдохновила его обитателей, что в конце смены 7 человек в возрасте 12–13 лет приняли крещение, кроме того, 16 детей посвятили в следопыты. Это событие стало кульминационным в лагере.

Немного с тоской, но отдохнувшие и окрепшие, с девизом «На старт! Внимание! Марш навстречу к Богу!» все расстались с лагерем.

Ирина Несен
www.adventist.org.ua



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