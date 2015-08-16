Что нужно верующему знать об экономике последнего времени

Доктор Джеймс Расселл, преподаватель экономики в бизнес-колледже университета Орала Робертса (США), в своей колонке на Charisma News написал о том, что необходимо знать верующим об экономике последнего времени.



В наши дни люди сильно интересуются различными признаками приближающегося конца света, пророчествами о надвигающемся Суде и экономическом коллапсе. Многие беспокоятся о том, что будет с экономикой США и целого мира осенью этого года.



«Господь царствует. На самом деле никто точно не знает, как будут обстоять дела в экономике через несколько месяцев. Но мы можем посмотреть на некоторые опасные признаки в мировой экономике и экономике США, - сказал профессор Расселл. – Мы можем принять меры там, где это возможно, в естественном мире, и мы можем еще больше искать Господа».



Он подчеркнул, что в экономике есть признаки оживления, но вместе с тем и множество проблем: «Обвал цен на нефть, падение цен на золото, снижение цен на медь и рост курса доллара по отношению к другим валютам несут в себе определенные риски. Объемы внутренних и внешних долгов вызывает тревогу. Кажется, что цены акций и облигаций слишком завышены. Ликвидность на рынке долговых обязательств становится все большей проблемой. Китайская экономика слабеет. Большая часть Южной Европы имеет долги и финансовые проблемы… Экономика хрупка на многих фронтах».



Профессор Рассел отметил, что в последние дни будет много испытаний, трудностей. Но это будет и время наибольшего движения Божьего в нашей истории.



«Многие испытания и опасности будут прямо или косвенно связаны с деньгами, рынками, благосостоянием и экономикой, - продолжил он. – Это будет время суда и разделения, когда каждый человек сможет сделать выбор и продемонстрировать будет ли он следовать за Господом или за желаниями плоти и мира».



«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы…» (2 Тим. 3:1-2).



«Но людям, рожденным свыше, исполненным огня Духа Святого, обещана победа. Нам обещана жизнь в избытке. Мы не зависим от планов и атак врага. Мы следуем за нашим Царем, а Он все контролирует, - подчеркнул Джеймс Расселл. - У нас есть Слово от Бога, дружба нашего Господа Иисуса Христа и мы исполнены Духа Святого. Поэтому победа нам обеспечена».



«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).



Он добавил, что последнее время будет временем опасности, но также и временем больших возможностей и свидетельства. В то время, как мир будет погружаться во тьму проблем, свет Царства будет сиять все ярче.



«Праведность, мир и радость граждан Царства будет ярким контрастом беззаконному, встревоженному и погруженному в печаль миру. Мудрость сынов и дочерей Царства будет очевидна по сравнению со смятением мира. Граждане Царства будут узнаваемы по их силе на фоне мирской слабости. Будет больше возможности для свидетельства. Давайте будем твердыми и мужественными и воспользуемся теми возможностями, которые ждут нас впереди», - написал профессор Расселл в завершение.

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