Адвентистка, лично знавшая Олега Белова, возмущена спекуляцией на имени адвентистской церкви

Десятки тысяч членов Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, проживающие в России, оскорблены упоминанием имени их церкви в контексте с убийством шестерых детей, произошедшем в Нижнем Новгороде. Александра Третьякова, лично знавшая Олега Белова, обратилась в информационную службу «Сокрытое Сокровище» со своим личным заявлением. «Я адвентистка седьмого дня. С детства. Моя мама — адвентистка, мой муж — адвентист, моя свекровь — адвентистка. Я очень люблю свою церковь, хоть и не идеализирую её. За прошедшую неделю я столько раз встречала слово «адвентисты» в СМИ, что и не счесть. Стояло оно рядом со словами "секта", "адепт", "шизофреник", "детоубийца". Олега Белова я знаю давно. В диагнозе была не уверена, но поводы подозревать некоторые психические отклонения он давал. Вообще, он товарищ умный, у него мягкий мелодичный голос. И огромный запас вредности (может, как раз диагноз сказывается). А сейчас скажу ещё кое-что. Последние несколько дней я начала сомневаться, а действительно ли он убийца. На такие мысли меня натолкнуло то, что происходит в ходе "расследования". Теперь постарайтесь включить всю свою беспристрастность, если, конечно, сможете. Скажите, к какой церкви принадлежит большинство заключённых российских тюрем? Каков процент крещённых в РПЦ (русская православная церковь) среди особо опасных преступников? Никто не трубит на всю страну, что опасный преступник называет себя православным. И правильно! Не надо об этом трубить, потому что не православие сделало его таким. И не адвентизм подтолкнул Олега на преступление (если, конечно, это был он). Но что мы видим? Слово "адвентизм" прогремело на всю Россию. У нас в области прошли обыски храмов. Без постановления суда, в экстренном порядке, ночью, без представителей нашей церкви. Жаль, что у меня нет фотографии парадного входа Владимирской церкви: надо менять не замок, а всю дверь. То ли проверяющие не успели проснуться и сообразить, что можно войти через запасной вход, то ли специально всё делается с таким пафосом. Невольно вспоминаются слова Христа, сказанные Им, когда пришли Его арестовывать: "Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме и учил, и вы не брали Меня" (Марка 14:48, 49). А в субботу прямо на богослужение нагрянули в одном из областных городов, чтобы увезти пастора на допрос. Слава Богу, что ему хватило смелости, а приехавшим за ним — совести, чтобы заняться этими вопросами после служения. К чему такая экстренность? Уже больше 130 лет адвентисты в России. И вдруг на тебе! Кстати, во время обыска проникли в ту часть храма, где живет семья служителя, забрали личные вещи. Забрали деньги, чтобы отпечатки пальцев снимать. Что происходит? Ищут "сектантский след", просто издеваются над верующими или, может, создают новую базу данных? В Ивановской области пьяные мужики разбили лицо односельчанину, который помогал по хозяйству во время лагерной встречи адвентистов: мол, получай, раз работаешь на сектантов, которые детей убивают. И сколько ещё таких случаев, о которых я не знаю?! СМИ хорошо потрудились, чтобы создать образ врага. Столько раз возникало желание выудить журналиста или журналистку с телеэкрана и провести религиозный ликбез: такую чушь несут. Ещё хуже, если чушь несли люди, по долгу службы обязанные разбираться в религии: приписали адвентистам штрих-коды, разговоры о которых свойственны адвентистам в меньшей степени, чем православным и некоторым протестантам. Короче, люди не разбираются в теме, но надо же что-то умное сказать, вот и говорят. Жаль, что о последствиях не думают. Радует, что есть люди думающие и соображающие. Есть те, кто понимает, что совершённое преступление не имеет никакого отношения к церкви. Более того, если бы Олег продолжал ходить на богослужения, возможно, трагедии бы и не произошло. Посещение церкви не спасает, но в сердце сеется семя, семя доброе… Вообще, пути Господни неисповедимы. С одной стороны, нас заклеймили по полной программе, но с другой, такое бессовестное поведение по отношению к церкви вызвало справедливое возмущение у тех, кто знает об адвентистах не понаслышке. В субботу на богослужение пришло много людей, которые давно не посещали церковь. Хочу ещё сказать слово к верующим. Мне довелось неоднократно услышать от людей что-то типа "думать надо, прежде чем в церковь принимать" или «привадили тут бывших заключенных». Люди, церковь — это не место для непогрешимой элиты, это больница, куда приходят больные. Здоровые не имеют нужду во враче. На Христа тоже косо смотрели из-за того что Его окружали люди сомнительной репутации: мытари, блудницы, грешники. Он не чуждался их в угоду своей репутации. Я не очень понимаю, почему такой акцент делается на том, что Белов был исключён из церкви. Такое может произойти независимо от членства: если Бог не живет в сердце, будь ты хоть пастор, хоть епископ, дьявол не дремлет. И последняя мысль (сейчас кто-то захочет побить меня камнями). Не надо отворачиваться от Олега. Если злодеяние действительно совершил он, то хуже всего сейчас ему самому. Я не очень разбираюсь в шизофрении, но её называют "два человека в одной голове" или "расслоение сознания". Страшно представить, что он испытает, когда "включится" тот человек, который любил своих детей и жену… Я встречала его последний раз в 2009 г. Он уже жил с Юлей, у него уже были детки. Он говорил о них с гордостью и любовью. Всё, я закончила, теперь побивайте». Сокрытое Сокровище