Может ли быть пастором атеист?

Рукоположенный служитель крупнейшей протестантской деноминации в Канаде столкнулась с угрозой увольнения со своего поста, потому что она атеистка. Гретта Воспер, лидер церкви West Hill United в пригороде Торонто, еще в далеком 2001 году призналась, что она не верит в Бога. На протяжении следующих нескольких лет из церкви ушло около 2/3 людей. В 2008 году вышла в свет ее книга «С или без Бога», после чего число посетителей церкви снова выросло. В ближайшее время церковный суд будет решать: удалять служителя-атеистку из-за кафедры или нет. «Я не верю в бога по имени Бог, - заявила она недавно телеграфному агентству The Canadian Press. – Использование этого слова препятствует тому, чем я хочу поделиться». В марте в интервью для Toronto Star на вопрос «верит ли она, что Иисус- Сын Божий», она ответила, что так не думает. Ее позиция стала известна после того, как она написала открытое письмо с возражениями по поводу молитвы одного из служителей после резни в издательстве Шарли Эбдо в Париже. В этом письме Гретта Воспер отметила, что в молитве следует признать, что вера в Бога может спровоцировать экстремизм. После этого руководство канадской Объединенной церкви в Торонто решило оценить профессиональную пригодность Воспер, как служителя. Для того чтобы пройти переаттестацию ей придется ответить на множество вопросов, в том числе и подтвердить веру в триединого Бога – Отца, Сына и Духа Святого. Созданная в 1925 году, Объединенная Церковь Канады известна своими либеральными учениями и социально-активной позицией. Гретта Воспер была рукоположена в служение в 1993 году, а к церкви в Торонто она присоединилась в 1997 году. Община насчитывает около 70 человек, которые являются ее верными сторонниками. cnlnews.tv