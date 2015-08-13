Адвентисти Поділля передали Вінницькому військово– медичному центру спеціалізовані підйомники



Подільське відділення ADRA (Адвентистського агентства допомоги та розвитку) 30 липня передало фізіотерепевтичному відділенню Вінницького військово-медичного центру два спеціалізованих підйомника для людей, що не можуть самі пересуватись.



Керівник Подільського відділення АDRA Микола Шкаліков разом із секретарем пасторської асоціації Дмитром Порхуном майже цілу годину спілкувалися з полковником медичної служби, начальником фізіотерапевтичної клініки, провідним фізіотерапевтом В’ячеславом Сиваком. Саме фізіотерепевтичне відділення мало крайню потребу в цьому обладнанні, оскільки воно полегшує цілий ряд маніпуляцій з важкохворими та пораненими людьми. Завдячуючи АDRA в Україні й небайдужим членам Церкви АСД вінницькі медики отримали необхідні підйомники.



Поза сумнівом, цим потреби відділення не обмежуються. Є цілий ряд інших нагальних потреб, зокрема обладнання для активної механотерапії різних груп суглобів, решітки для медичних ванн, апарати УВЧ-терапії, тощо. Віряни сподіваються, що й інше, вкрай необхідне обладнання для допомоги хворим з Божою допомогою також буде знайдено та передано для спасіння людей...



Микола Шкаліков,