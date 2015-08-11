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Посладнее христианское селение в Палестине может исчезнуть

  
 
11 августа 2015 | Христианские новости
  
 

Последнее полностью христианское селение в Палестине быстро пустеет. Жители Тайбы, что на Западном берегу Иордана, покидают родные дома в поисках лучшей жизни.

В этой связи лидеры Церквей Святой земли призывают единоверцев сделать все возможное, чтобы Тайба, упомянутая еще в Священном Писании, осталась христианской, сообщает Благовест-Инфо.

Тайба, насчитывающая сегодня 1300 обитателей, расположена примерно в 30 км от Иерусалима. Это последнее палестинское селение, все жители которого – христиане. Здесь живут и православные, и католики – латинского и греческого обрядов. За последние годы многие коренные жители покинули Тайбу, не видя перспектив для дальнейшей жизни в родном селении.

Тайба – одно из древнейших поселений на территории Палестины. Она упоминается в Писании: как Офра в Ветхом Завете и как Эфраим – в Евангелиях.

В последние годы был предпринят целый ряд инициатив, направленных на сохранение христианской идентичности Тайбы. В частности, христиане Святой земли стараются привлечь внимание единоверцев и просто туристов из-за рубежа к наследию древнего селения, к ремеслам, по сей день существующим здесь.



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