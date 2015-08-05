Протоиерей УПЦ: Разводы и проблемы бойцов АТО в семьях - последствия посттравматического синдрома

Тенденция разводов, а также проблемы в семьях украинских военных, вернувшихся из зоны боевых действий, связаны с посттравматическим стрессовым расстройством у бойцов.

Об этом говорит глава сектора опеки воинов-интернационалистов и участников боевых действий при Военном отделе Украинской Православной Церкви протоиерей Вячеслав Яковенко.

Об этом порталу НХМ сообщает Центр информации УПЦ.

«Все это последствия посттравматического синдрома. Здесь может быть и агрессия, и непонимание между супругами. Чтобы сохранить семью, нужно найти себя. Все это пережили «афганцы». Некоторые и до сих пор переживают. Но им было тяжелее, ведь проблему замалчивали, а реабилитацией не занимались», - отмечает отец Вячеслав.

По его словам, легче преодолеть посттравматическое стрессовое расстройство, когда близкие окружают любовью.

«Многое чего внешнего тогда уходит, но душа как была травмирована, так и остается. А кто целитель душ наших «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас ...», – призывает Господь. Разумеется, это относится и к тем, кому после возвращения с войны сложно заново начать мирную жизнь», – говорит священнослужитель.

Как сообщалось, по данным Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины, 80% украинских военнослужащих, задействованных в АТО, вследствие интенсивности боевых действий и времени пребывания в зоне АТО получили психологические травмы. Также, по статистике, около 40% браков, заключенных в Украине, распадаются. По количеству разводов наша страна занимает третье место в Европе, после России и Беларуси.