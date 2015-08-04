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Онуфрий в США рассказал, что отождествление Церкви с любой идеологией является опасным

  
 
4 августа 2015 | Христианские новости
  
 

Отождествление Церкви с какими-то политическими идеями является опасным для христианской проповеди. Об этом заявил Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий в своем выступлении перед православными верующими США в рамках 18-го Всеамериканского Собора. Об этом порталу НХМ сообщает Центр информации УПЦ.

«История Православной Церкви показывает, что отождествление с любыми политическими идеями является опасным для Христова благовестия. На политической основе людей можно только разделить, в то время, как соединить людей может только Христос», – отметил Блаженнейший Онуфрий.

По его словам, этот вопрос сегодня актуален как для украинского, так и для американского православия.

«Во Христе нет ни эллина, ни иудея, говорит святой апостол Павел. Именно такую позицию стремится отстаивать наша Церковь в непростой ситуации противостояния последнего года. Думаю, что это вопрос отчасти актуален и для Православия в Америке. Ведь здесь есть большое разнообразие православных юрисдикций, которые, и это приятно отметить, все больше стремятся сотрудничать между собой», – подчеркнул Предстоятель УПЦ.

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