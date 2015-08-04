В УПЦ (МП) прокомментировали заявление Предстоятеля УПЦ Канады о создании в Украине единой Поместной Церкви

Патриарх Варфоломей неоднократно заявлял, что вопрос церковных разделений может решаться только в русле канонических норм, и единственным выходом преодоления раскола украинского православия может быть только возвращение в Церковь тех, кто от нее откололся.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, так прокомментировал глава информационного отдела УПЦ епископ Ирпенский Климент (Вечеря) заявление Предстоятеля УПЦ Канады Митрополита Юрия (Калищука) о том, что Константинопольский Патриархат сделает все возможное, чтобы в Украине была создана единая поместная Церковь.

В частности, об этом Предстоятель УПЦ Канады заявил во время своего недавнего визита в Украину по случаю 1000-летия преставления князя Владимира, пишет Рису.

«Во-первых, статус Митрополита Юрия довольно неоднозначный в православном мире. К тому же, Патриарх Варфоломей может и сам выражать собственную позицию относительно того, каким может быть участие Константинопольского Патриархата в урегулировании кризисных явлений, связанных с расколом украинского православия», – отмечает епископ Климент.

По его словам, в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не раз заявляли, что они не хотят становиться частью Константинопольского Патриархата и тем самым лишиться возможности претендовать на независимость.

«К тому же, УПЦ Канады и США имеют гораздо меньший канонический статус в рамках Константинопольского Патриархата, чем наша Церковь в рамках Московского Патриархата», – подчеркивает глава информационного отдела УПЦ.

Как ранее сообщалось, в июле этого года Украинская Автокефальная Православная Церковь отказалась объединяться с УПЦ КП.