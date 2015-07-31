Ортодокс устроил резню на гей-параде в Иерусалиме

В Иерусалиме так называемый "Парад гордости", организованный накануне ЛГБТ-активистами, закончился трагедией: на участников акции напал мужчина, вооруженный ножом. В результате шесть человек были ранены, двое из них получили серьезные ранения, сообщает CNN со ссылкой на данные полиции Израиля. Нападавший задержан. Им оказался ортодоксальный еврей Ишай Шлисель. Три недели назад он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное 10 лет назад. Тогда, в 2005 году, Шлисель также напал на участников гей-парада в Иерусалиме и ранил трех демонстрантов. Представители ЛГБТ-общины сообщили, что в результате нынешнего нападения Шлиселя были ранены несколько подростков. Они шли во главе колоны, передает NEWSru Israel. Наиболее тяжелые ранения получила несовершеннолетняя девушка. Ишай Шлисель ударил ее ножом в грудь. Отметим, что служба скорой помощи "Маген Давид Адом", парамедики которой оказывали первую помощь пострадавшим, сообщила, что раненой около 30 лет. Врачи больницы "Эйн-Керем" пытаются стабилизировать ее состояние. По их словам, существует угроза для жизни пациентки. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, имена пострадавших не сообщаются. Вечером того же дня, 30 июля, в Иерусалиме прошли беспорядки, которые устроили местные радикалы - активисты правой еврейской организации "Лехава", протестующие против прошедшего в столице "Парада гордости". По подозрению в причастности к беспорядкам сотрудники полиции задержали четырех человек. Двое активистов были задержаны возле бара на улице Орканос, в котором после гей-парада собрались представители ЛГБТ-общины, еще двое были задержаны на улицах Илель и Бен-Йегуда, говорится в еще одном сообщении NEWSru Israel. Гомосексуализм в Израиле был легализован в 1988 году. Публичные акции ЛГБТ-сообщества стали проходить с 1993 года (данные РИА "Новости"). До 2002 года парад гомосексуалистов ежегодно проводился в Тель-Авиве. В 2002 году первый гей-парад прошел в Иерусалиме. Организаторы парада назвали маршем "Парадом гордости". Они заявили, что это протест против ненависти к гомосексуалистам в городе, где доминируют религии, осуждающие гомосексуализм. Во время массового шествия в городе были предприняты повышенные меры предосторожности. Местные власти опасались, что палестинские террористы воспользуются случаем и попытаются совершить теракты в местах большого скопления людей. Однако ничего такого не произошло. Спустя год многотысячный парад геев и лесбиянок прошел в Иерусалиме и Хайфе. Незадолго до мероприятия в центре Иерусалима был совершен теракт - палестинский террорист-камикадзе в одежде ультра-ортодоксального еврея (черная шляпа, черное пальто, парик с длинными пейсами) взорвал себя в автобусе. В 2005 году власти Иерусалима пытались запретить шествие, однако его организаторы добились отмены запрета через суд. В ходе шествия ортодоксы пытались на пасть на участников парада. Несколько человек были задержаны. Именно тогда совершил свое первое нападение Ишай Шлисель. Он нанес легкие ранения трем участникам парада - двоим мужчинам и женщине. Несмотря на происшествие, в следующем году "Парад гордости" в городе снова состоялся. Однако ради безопасности участников, организаторы отказались от массового шествия по улицам Иерусалима. В результате акция прошла на хорошо охраняемом стадионе. Мероприятие прошло без происшествий. В 2008 году гей-парад снова вернулся на улицы Иерусалима - для него выделили участок в малозаселенном районе израильской столицы, вдали от религиозных кварталов. Самое серьезное преступление в Израиле против представителей сексуальных меньшинств в истории страны было совершено в Тель-Авиве в 2009 году. Тогда в центре города мужчина расстрелял посетителей молодежного ЛГБТ-клуба. Жертвами нападения стали 17-летняя Лиз Тробуши и 26-летний Нир Кац, еще 15 человек были ранены, сообщает NEWSru Israel. Убийца долгое время оставался неизвестен. О раскрытии этого преступления полиция заявила лишь в 2013 году. По подозрению в причастности к расстрелу ЛГБТ-активистов были арестованы трое мужчин. При этом правоохранительные органы заявили, что инцидент не было преступлением на почве ненависти к представителям сексуальных меньшинств, а мотивом для него якобы послужила "личная месть".