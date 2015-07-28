Константинополь о единой церкви: Мы поможем возродить традиции, бытовавшие 700 лет вплоть до Переяславских соглашений и аннексии Украины

Константинопольский патриархат сделает все, чтобы поспособствовать Украине создать единую поместную православную церковь, заявил руководитель Украинской православной церкви в США и Канаде – митрополит Юрий (Калищук), который выступает одним из представителей архиепископа Константинополя, Вселенского патриарха Варфоломея І.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". "Патриархия Константинопольская, в юрисдикции которой Киевская метрополия находилась 700 лет, не забывает, что она - материнская церковь Киевской метрополии - не забывает, что она имеет перед Украиной большую ответственность и заверяет, что готова приложить все усилия, чтобы в Украине была единая поместная объединенная автокефальная православная церковь", - заявил он на собрании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций на Владимирской горке в Киеве.



По словам церковного иерарха, "со времен Владимирового крещения и Крещения Руси - Украины украинское государство и украинская церковь соревнуются за свою независимость и целостность".



"Но мы считаем, что пришло время, чтобы это государство - Украина - было объединено и едино, и чтобы в ней была единая православная церковь, которая будет продолжать те традиции, которые у нее были на протяжении тех 700 лет до тех пор, когда после Переясловского соглашения Украина была аннексирована, а ее церковь со временем тоже потерпела эту участь", - сказал митрополит Юрий. Он добавил, что с тех пор и до сегодняшнего дня Украинская православная церковь "ищет свое нормальное состояние".





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