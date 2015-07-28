Порошенко надеется на объединение церквей

Президент Петр Порошенко рассчитывает на продолжение диалога об объединении церквей.



Об этом он сказал в ходе встречи с Всеукраинским советом церквей, информирует Украинские новости.



"Отсутствие организационного единства не должно оставаться препятствием для диалога, взаимопонимания и евхаристического общения. Особенно в условиях Отечественной войны, которую украинский народ ведет, защищаясь от российской агрессии, подобно тому, как во времена Владимира давал отпор орде, что напирала с востока", - отметил Президент.



Вместе с тем глава государства считает, что на сегодняшний день церкви ближе к объединению, чем ранее.



Он подчеркнул, что нестандартная ситуация, в которой находится страна, требует и поиска неординарных решений.



Порошенко также призвал церковных иерархов оценивать события, происходящие в стране, в украинской системе координат, а не под влиянием внешних центров.