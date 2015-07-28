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Порошенко надеется на объединение церквей

  
 
28 июля 2015 | Политика
  
 
Президент Петр Порошенко рассчитывает на продолжение диалога об объединении церквей.

Об этом он сказал в ходе встречи с Всеукраинским советом церквей, информирует Украинские новости.

"Отсутствие организационного единства не должно оставаться препятствием для диалога, взаимопонимания и евхаристического общения. Особенно в условиях Отечественной войны, которую украинский народ ведет, защищаясь от российской агрессии, подобно тому, как во времена Владимира давал отпор орде, что напирала с востока", - отметил Президент.

Вместе с тем глава государства считает, что на сегодняшний день церкви ближе к объединению, чем ранее.

Он подчеркнул, что нестандартная ситуация, в которой находится страна, требует и поиска неординарных решений.

Порошенко также призвал церковных иерархов оценивать события, происходящие в стране, в украинской системе координат, а не под влиянием внешних центров.



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