"Бойскауты Америки" открыли доступ содомитам к детям



Организация "Бойскауты Америки" отменила запрет на прием на работу сотрудников, являющихся открытыми геями. За такое решение проголосовали 79% членов исполнительного комитета, передает Reuters.



Поводом для принятия решения послужило снижение численности участников организации. Кроме того, ряд крупных корпоративных спонсоров, таких как Lockheed Martin и Intel, в последние годы отказались от поддержки бойскаутов в знак протеста против "дискриминационной" политики организации в отношении геев.



Новое решение призвано улучшить имидж движения в глазах общественности. Оно также должно защитить бойскаутов от судебных исков со стороны представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников. В этом плане сохранение прежней политики могло бы стоить бойскаутам немалых денег, отметил президент скаутского движения, бывший министр обороны США Роберт Гейтс.



Решение исполнительного комитета ориентировано на вердикт Верховного суда США, вынесенный в конце июня. Согласно этому заключению, однополые браки были признаны законными по всей стране.



Три года назад руководство бойскаутов отменило запрет на принятие в свои ряды подростков нетрадиционной сексуальной ориентации. Новые правила, отменяющие запрет на принятие на работу в организацию взрослых геев, вступают в силу немедленно, но с одной оговоркой. Они не распространяются на те подразделения "Бойскаутов", которые работают в США на базе церковных организаций. Последние по-прежнему будут иметь право не принимать гомосексуалистов на работу.



Церковь мормонов, являющаяся одним из крупнейших спонсоров бойскаутов, уже отреагировала на нововведение. В заявлении церкви говорится, что они "глубоко обеспокоены" принятым решением и намерены пересмотреть "вековую связь мормонов со скаутами".





newsru.com Организация "Бойскауты Америки" отменила запрет на прием на работу сотрудников, являющихся открытыми геями. За такое решение проголосовали 79% членов исполнительного комитета, передает Reuters.Поводом для принятия решения послужило снижение численности участников организации. Кроме того, ряд крупных корпоративных спонсоров, таких как Lockheed Martin и Intel, в последние годы отказались от поддержки бойскаутов в знак протеста против "дискриминационной" политики организации в отношении геев.Новое решение призвано улучшить имидж движения в глазах общественности. Оно также должно защитить бойскаутов от судебных исков со стороны представителей ЛГБТ-сообщества и их сторонников. В этом плане сохранение прежней политики могло бы стоить бойскаутам немалых денег, отметил президент скаутского движения, бывший министр обороны США Роберт Гейтс.Решение исполнительного комитета ориентировано на вердикт Верховного суда США, вынесенный в конце июня. Согласно этому заключению, однополые браки были признаны законными по всей стране.Три года назад руководство бойскаутов отменило запрет на принятие в свои ряды подростков нетрадиционной сексуальной ориентации. Новые правила, отменяющие запрет на принятие на работу в организацию взрослых геев, вступают в силу немедленно, но с одной оговоркой. Они не распространяются на те подразделения "Бойскаутов", которые работают в США на базе церковных организаций. Последние по-прежнему будут иметь право не принимать гомосексуалистов на работу.Церковь мормонов, являющаяся одним из крупнейших спонсоров бойскаутов, уже отреагировала на нововведение. В заявлении церкви говорится, что они "глубоко обеспокоены" принятым решением и намерены пересмотреть "вековую связь мормонов со скаутами".newsru.com