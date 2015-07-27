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РФ наложит вето, если резолюция о создании трибунала по сбитому \"Боингу\" наберет необходимое число голосов, - Чуркин

  
 
27 июля 2015 | Политика
  
 
Россия наложит вето на резолюции Совета Безопасности ООН о создании трибунала по авиакатастрофе малайзийского Boeing на Донбассе, если документ наберет необходимые для принятия девять голосов.

Об этом заявил представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, сообщает ТАСС.

"Мы будем голосовать против. В этом у меня сомнений нет. Если резолюция наберет девять или больше голосов, то это будет вето", - подчеркнул он.
Также, Чуркин надеется, что проект не будет поставлен на голосование.

Напомним, "Боинг 777-200" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на Донбассе близ пос. Грабово на территории, контролирующейся пророссийскими боевиками. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Из них - 196 подданных Нидерландов, 44 гражданина Малайзии (среди которых 15 членов экипажа), 27 граждан Австралии. Среди жертв также граждане Индонезии, Германии, Бельгии, Филиппин, подданные Великобритании, Канады и Новой Зеландии.

Согласно предварительным выводам международного расследования, причиной крушения стало внешнее воздействие на авиалайнер. Наиболее распространенной является версия, по которой авиалайнер разбился в результате ракетной атаки из зенитно-ракетного комплекса "Бук", прибывшего из РФ.

Поскольку большинство жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. Против создания трибунала выступает Россия.

В Совете Безопасности ООН пройдет голосование по проекту резолюции о создании международного трибунала по авиакатастрофе пассажирского самолета Malaysia Airlines на востоке Украины 29 июля.



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