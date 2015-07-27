Патриарх Кирилл нашел причину войны на Донбассе

Патриарх Московский Кирилл заявил, что причиной всех бед Украины является церковный раскол, который состоялся более 400 лет назад. Об этом он сказал после Литургии в честь святого князя Владимира, передает "Россия 24".

"Мы знаем, какая колоссальная опасность нависла сейчас над Украиной, которая является важной частью, сердцевиной исторической святой Руси. Что же пущено в ход в качестве инструмента разрушения народной жизни? Разделение Церкви! Одному из таких разделов более 400 лет, и он всегда был направлен на разделение народа, жившего в этом регионе ", — сказал Кирилл, пишет Обозреватель.



И добавил: "Когда сегодня проливают крокодиловы слезы, говоря о том, что кто-то извне разрушил единство украинского народа, хочется сказать — помолчите! Вы четыреста лет работали над тем, чтобы разделить народ в Украине. И это страшнее любой внешней агрессии, так как эта агрессия идет изнутри. К ней присоединились несчастные, омраченные национализмом люди, которые заблудились и создали раскол ".