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Боевики ИГИЛ находят Иисуса

  
   
 

Джихадист, тренер боевиков ИГИЛ, обратился к Библии в стремлении узнать больше об Иисусе Христе.

Он занимался обучением исламских. солдат-террористов в Сирии, но затем, как говорит он сам, убийства опротивели ему. Миссионер с Ближнего Востока по имени «Джулиан» поделился замечательными историями в радио-интервью «Голосу Мучеников».

Шейх ехал домой в Саудовскую Аравию, а потом попросил у таксиста Библию, сообщают МХН.

«Таксист из Бейрута, известный также как христианский работник, очень обрадовался, когда бородатый парень попросил у него Библию. А потом спросил: «Сэр, не могли бы вы рассказать, почему вам нужна Библия?» Ответ пассажира был таким: «Я из Саудовской Аравии, я шейх, что означает – учитель ислама. Я был в Сирии и преподавал боевикам ИГИЛ «Джихад 101», богословие и практику джихада. Я устал от убийства…», – рассказывает «Джулиан».

Также миссионер рассказывает о боевике ИГИЛ, который получил видение креста, а затем случайно нашел христианский веб-сайт. Позже, после знакомства с христианами в Турции, террорист стал христианином. Организация «Голос мучеников» сообщает, что это всего лишь несколько удивительных примеров того, как Бог касается мусульман по всему Ближнему Востоку.



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