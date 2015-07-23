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Современные технологии помогли расшифровать текст с обугленного 1500-летнего свитка

  
   
 

Передовые технологии впервые позволили израильским и американским экспертам прочитать текст с обугленного древнего свитка, которому около 1500 лет.



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