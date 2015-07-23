В Британии впервые епархию возглавит женщина-епископ

Рейчел Тревик стала третей женщиной в истории Великобритании, рукоположенной в епископы, и первой, кому доверено возглавить епархию.

Рукоположение 52-летней Тревик, бывшей до этого архидиаконом, состоялось в среду в Глостере, епархию которого она и возглавит. Службу возглавлял архиепископ Кентерберийский.

"Это вдохновляюще и пугающе… Я хочу быть тем, кто строит хорошие отношения между людьми, кто слушает и сочувствует их надеждам и переживаниям", — прокомментировала сама Тревик.

Церковь Англии официально приняла закон о женском епископате 17 ноября 2014 года, когда генеральный синод провел итоговое, уже чисто формальное голосование в Church House, главном управлении Церкви Англии в лондонском районе Вестминстер. Женщин начали рукополагать в сан священника еще в 1994 году, но высшие церковные посты они занимать до сих пор не могли.

Первой женщиной епископом Великобритании стала Либби Лейн, посвященная в сан в январе. Второе в истории Британии посвящение женщины в епископы состоялось в июле в Йоркском аббатстве. Сейчас своей очереди ждут уже несколько женщин — будущих епископов.

РИА Новости