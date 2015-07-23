  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

В Британии впервые епархию возглавит женщина-епископ

  
   
 

Рейчел Тревик стала третей женщиной в истории Великобритании, рукоположенной в епископы, и первой, кому доверено возглавить епархию.

Рукоположение 52-летней Тревик, бывшей до этого архидиаконом, состоялось в среду в Глостере, епархию которого она и возглавит. Службу возглавлял архиепископ Кентерберийский.
"Это вдохновляюще и пугающе… Я хочу быть тем, кто строит хорошие отношения между людьми, кто слушает и сочувствует их надеждам и переживаниям", — прокомментировала сама Тревик.

Церковь Англии официально приняла закон о женском епископате 17 ноября 2014 года, когда генеральный синод провел итоговое, уже чисто формальное голосование в Church House, главном управлении Церкви Англии в лондонском районе Вестминстер. Женщин начали рукополагать в сан священника еще в 1994 году, но высшие церковные посты они занимать до сих пор не могли.

Первой женщиной епископом Великобритании стала Либби Лейн, посвященная в сан в январе. Второе в истории Британии посвящение женщины в епископы состоялось в июле в Йоркском аббатстве. Сейчас своей очереди ждут уже несколько женщин — будущих епископов.

РИА Новости



Другие новости:
  • Папа Франциск и архиепископ Уэлби объявили, что окончательному сближению их ...
  • В Англии против закона о 3 родителях выступили епископы Католической церкви
  • Церковь Англии отказалась изменить свое отношение к гей-бракам
  • В Мелитополе отстранили от службы священника УПЦ МП, который надел георгиев ...
  • Франклин Грэм о «расширении брака» пресвитерианской церковью
  • Впервые в истории Папа Римский и архиепископ Кентерберийский вместе отслужа ...
  • Синод Римско-католической церкви сохранил запрет на гей-браки
  • Ватикан напомнил китайским «катакомбникам» о недопустимости рукополагать еп ...



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 