В части Запорожской области на границе с Донбассом исчезли украинские телеканалы

В Розовском районе Запорожской области, граничащей с Донецкой областью, по техническим причинам телезритель лишен возможности смотреть аналоговые украинские каналы.



По данным Запорожского областного управления СБУ, в настоящее время в районе телеприемники ловят сигнал только российских вещателей, поступающий с временно оккупированной территории, передает "Радио Свобода". Как объяснили представители СБУ, такая ситуация обусловлена отсутствием мощных ретрансляторов в районах, приближенных к зоне проведения АТО, которые могли бы перекрыть сигналы донецкой телебашни.



"У нас 12 российских каналов принимает Розовка и ни одного украинского. Технически мы побороть эту ситуацию стараемся, однако на сегодняшний день не получается. Мы эту проблему осветили в Киев. Вопрос решаем с Нацсоветом. Речь идет не только о Розовском районе, но и Мариупольском направлении, Волновахском, Гранитном. Дело в том, что донецкая телебашня строилась относительно недавно, и она технически гораздо мощнее запорожской и днепропетровской. Сейчас делаются попытки решить этот вопрос. Нужен мощный ретранслятор. Вопрос технический", - заявили в УСБУ. На оккупированной части Донбасса вещание украинских каналов отсутствует с лета 2014 года.