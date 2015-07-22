В Ватикане рассказали о достижениях диалога католиков и пятидесятников

В Риме завершилась очередная сессия диалога между католиками и пятидесятниками. Она прошла на тему харизматических дарований в Церкви.

В диалоге принимал участие с католической стороны монсеньор Майкл Барбидж, епископ Роли в США, и преподобный Сесил Робек из Ассамблей Бога США – со стороны пятидесятников.

Вот как прокомментировал итоги встречи секретарь Папского совета по содействию христианскому единству монс. Брайан Фаррелл:

«Речь идет о продолжении диалога, который ведется уже почти тридцать лет. На этот раз обсуждались необходимость и роль харизматических дарований в жизни Церкви. Это был чрезвычайно интересный, откровенный и даже плодотворный разговор. Мы почти готовы к разработке итогового документа, обобщающего пять лет диалога».

Документ, о котором упоминает монс. Фаррелл, станет основой для углубления взаимного знакомства. Его смогут использовать богословские факультеты, церковные группы и ассоциации. Основным достижением очередной фазы диалога является понимание пятидесятнического опыта как способа воплощения в жизнь Евангелия, который католикам не так легко понять. Это касается, например, смысла, который вкладывают пятидесятники в присутствие и непосредственное деяние Бога в жизни индивидуума. Это проявляется в их способе молиться и распознавать то, что вдохновляет их в христианской жизни. Затем, понимание миссии как обязанности постоянно сообщать евангельское послание: пятидесятники подчеркивают, что без Христа спастись невозможно.

Монс. Фаррелл полагает, что в развитии диалога с пятидесятниками определенную роль сыграл импульс, данный Папой Франциском, который подчеркивает необходимость воспринимать христианство как опыт, а не только как учение. Пятидесятникам близко такое понимание.

Во всем мире растет число пятидесятников, растет также и число католиков, интересующихся харизматическим обновлением. По мнению представителя Папского совета по содействию христианскому единству, это объясняется стремлением к подлинной духовности, выходящей за пределы интеллектуального христианства, которое сводит все к приятию или неприятию учения. Человек сегодня нуждается в присутствии Бога, в Его благодати, оживляющей его конкретную жизнь, — и это именно то, что харизматики чувствуют и передают своей радостью и чувством общины.

Рассказывая об особенностях диалога с пятидесятниками, монс. Фаррелл отметил, что его следует отличать от диалога с традиционным протестантским миром. Исторические протестантские Церкви имеют немало общего с католиками с исторической точки зрения, в то время как пятидесятники относятся к иному миру и диалог с ними охватывает евангельский опыт в конкретной жизни. Основания и общие пункты у этих двух направлений экуменического диалога различны.