Чилийские власти разрешат гомосексуалистам усыновлять детей

Вскоре после легализации в Чили однополых союзов министр юстиции этой латиноамериканской страны заявила, что правительство «не против» законопроекта об усыновлении детей гомосексуальными партнерами, сообщает 316NEWS со ссылкой на Cедмица.RU.

Такой законопроект был недавно внесен в чилийский парламент. Что касается однополых «браков», то они были легализованы в Чили полгода назад.

«Мы не будем выступать против этого законопроекта», — заявила в интервью одному из телеканалов министр Хавьера Бланко.

По словам профессора гражданского права Андского университета Эрнана Корраля, усыновление детей однополыми парами «нанесет тяжелейший удар семье, которая, по определению, является союзом мужчины и женщины, в результате которого рождаются дети».

Корраль уверен, что за новыми законодательными инициативами стоит гендерная идеология, которая «отрицает различие между мужчиной и женщиной, заложенное самой природой». «Эта идеология также отрицает, что ребенку нужно материнство и отцовство, — говорит профессор. – На смену понятиям «отец» и «мать» приходит нейтральное определение «родитель».