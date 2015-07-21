  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Глава УГКЦ выступил против изменения определения брака в Конституции Украины

  
   
 

К сожалению, почти все предложения изменений в Конституцию Украины, которые выразил Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций в своём письме Председателю Верховной Рады Украины от 12.06.2015 года и представлял на рабочих заседаниях Рабочей группы, были отклонены.

Об этом говорится в письме Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава Председателю ВР Украины Владимиру Гройсману.
Предстоятель отметил, что вместо согласованных религиозным сообществом, объединённым в ВСЦиРО, который представляет более 95 процентов верующих людей Украины, были учтены противоположные по сути предложения по новой редакции Конституции Украины отдельных членов Комиссии.

«Эти формулировки, прежде всего, содержат серьёзные угрозы для института семьи в Украине, традиционных для украинского общества взаимоотношений в браке как союзе мужчины и женщины, а также создают почву для легализации неприемлемых для морального здоровья и естественного развития общества однополых партнёрств (статьи 27 и 35 проекта). Эти предложения грозят толкнуть Украинскую Державу в пропасть греха аморальности, разрушения семьи как базового института общества и популяризации неестественных для человека отношений между лицами одного пола», – написано в письме Председателю ВР.

По словам Главы УГКЦ, обоснование таких сомнительных предложений ссылками на европейский опыт неуместно, ведь в странах ЕС существуют противоположные взгляды на вопрос антидискриминационного законодательства, брака и семьи, правовых возможностей для представителей сексуальных меньшинств. В частности Польша, Хорватия, Венгрия, Италия, будучи членами ЕС, демонстрируют свою приверженность традиционным семейным и нравственным ценностям, запрещая однополые партнёрства на законодательном уровне, а в некоторых странах – и в тексте конституции.

Это также, отмечает Блаженнейший Святослав, касается и других статей, о редакции которых говорится в вышеупомянутом письме. В частности, проект статьи о свободе мысли, совести и религии, в которой оставили норму об отделении школы от Церкви, проигнорировав почти все предложения ВСЦиРО о конституционном упорядочении сферы общественных отношений в треугольнике «государство – Церкви и религиозные организации – гражданское общество».

Подытоживая вышесказанное, Глава Церкви ещё раз подчеркнул о необходимости учёта принципов самобытности и традиционных для украинских граждан принципов человеческих взаимоотношений, отражённых в предложениях ВСЦиРО к Конституции Украины.



Другие новости:
  • Спикер ВР Андрей Парубий встретился с Всеукраинским Советом Церквей
  • В новой Конституции Украины хотят открыть двери однополым «бракам»
  • Депутаты Запорожского облсовета ополчились против «однополых партнерств»
  • В новом Законе «О свободе совести и религиозных организациях» появилось бол ...
  • Общественность призывает Виктора Януковича остановить натиск геев
  • Украинские церкви совершенствуют механизм церковно-государственного диалога
  • Минобороны Украины подтвердило право верующих на альтернативную службу
  • Совет церквей попросил Обаму помочь с гуманитарным кризисом в Украине



    		•
     

    		 

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 