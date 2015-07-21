Глава УГКЦ выступил против изменения определения брака в Конституции Украины

К сожалению, почти все предложения изменений в Конституцию Украины, которые выразил Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций в своём письме Председателю Верховной Рады Украины от 12.06.2015 года и представлял на рабочих заседаниях Рабочей группы, были отклонены.

Об этом говорится в письме Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейшего Святослава Председателю ВР Украины Владимиру Гройсману.

Предстоятель отметил, что вместо согласованных религиозным сообществом, объединённым в ВСЦиРО, который представляет более 95 процентов верующих людей Украины, были учтены противоположные по сути предложения по новой редакции Конституции Украины отдельных членов Комиссии.

«Эти формулировки, прежде всего, содержат серьёзные угрозы для института семьи в Украине, традиционных для украинского общества взаимоотношений в браке как союзе мужчины и женщины, а также создают почву для легализации неприемлемых для морального здоровья и естественного развития общества однополых партнёрств (статьи 27 и 35 проекта). Эти предложения грозят толкнуть Украинскую Державу в пропасть греха аморальности, разрушения семьи как базового института общества и популяризации неестественных для человека отношений между лицами одного пола», – написано в письме Председателю ВР.

По словам Главы УГКЦ, обоснование таких сомнительных предложений ссылками на европейский опыт неуместно, ведь в странах ЕС существуют противоположные взгляды на вопрос антидискриминационного законодательства, брака и семьи, правовых возможностей для представителей сексуальных меньшинств. В частности Польша, Хорватия, Венгрия, Италия, будучи членами ЕС, демонстрируют свою приверженность традиционным семейным и нравственным ценностям, запрещая однополые партнёрства на законодательном уровне, а в некоторых странах – и в тексте конституции.

Это также, отмечает Блаженнейший Святослав, касается и других статей, о редакции которых говорится в вышеупомянутом письме. В частности, проект статьи о свободе мысли, совести и религии, в которой оставили норму об отделении школы от Церкви, проигнорировав почти все предложения ВСЦиРО о конституционном упорядочении сферы общественных отношений в треугольнике «государство – Церкви и религиозные организации – гражданское общество».

Подытоживая вышесказанное, Глава Церкви ещё раз подчеркнул о необходимости учёта принципов самобытности и традиционных для украинских граждан принципов человеческих взаимоотношений, отражённых в предложениях ВСЦиРО к Конституции Украины.