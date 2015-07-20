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В Северной Ирландии 78-летнему пастору грозит 6 месяцам тюрьмы за то, что он назвал ислам «сатанинской религией»

  
   
 
В Северной Ирландии 78-летнему пастору грозит 6 месяцам тюрьмы за то, что он назвал ислам «сатанинской религией»
78-летний пастор после скандала в СМИ по поводу его проповеди вынужден был уйти на покой
БЕЛФАСТ. В Северной Ирландии пастору грозит 6 месяцев тюрьмы за то, что в онлайн-проповеди он назвал ислам «сатанинским», сообщает Christian Examiner.

Пастор Евангеличексой церкви Джеймс Макконнел служит в «скинии» Whitewell Metropolitan в Северном Белфасте. Он обвиняется согласно с законом от 2003 г. «о коммуникациях», который запрещает «отправку при помощи электронных сетей связи агрессивных сообщений или иных отправлений».

«Ислам имеет языческое, сатанинское происхождение, это доктрина, порожденная в аду», - заявил Макконнел в своей онлайн-проповеди в связи с сообщением о том, что суданская христианка была приговорена к смерти за отказ от ислама.

78-летний пастор после скандала в СМИ по поводу его проповеди вынужден был уйти на покой. После этого он получил более 20000 писем со словами поддержки.

«Евангелие сейчас подвергается серьезным нападкам. Это уже было не раз в прошлом. В первом веке Христианства апостолов гнали всюду за проповедь Евангелия», - заявил пастор в интервью Belfast Telegraph. - «Первых христиан варили в масле, жгли на кострах, отдавали на растерзание диким зверям. Если они все это могли вытерпеть, то я уж наверное смогу пережить 6 месяцев тюрьмы».

«Фонд нашей церкви оказывает помощь более, чем 1200 детям мусульман в Кении и Эфиопии, и я не испытываю в своем сердце ненависти к мусульманами, но я не прекращу бороться против ислама», - заключил пастор Макконнел.

Судебное заседание по делу пастора запланировано на август.

Адвокат Макконнела планирует сделать все, чтобы повернуть дело в нужное русло и оправдать пастора. Он заявил, что будет доказывать бессмысленность с точки зрения общественных интересов осуждения пожилого пастора, который отдал 60 лет своей жизни служению Богу.



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