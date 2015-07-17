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Меркель выступила против однополых браков

  
   
 

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против однополых браков. Об этом сообщает The Independent.

Отвечая на вопрос журналиста, политик отметила, что категорически не одобряет любую дискриминацию и полагает, что гомосексуальные пары должны пользоваться теми же льготами, включая налоговые, что и гетеросексуальные. Но при этом Меркель заявила: «Нужно все-таки видеть разницу. Браком можно называть лишь союз между мужчиной и женщиной».

Ангела Меркель известна негативным отношением к разрешению однополых браков. Не последнюю роль в этом играют ее политические взгляды — Меркель является лидером консервативного Христианско-демократического союза. Она также известна как убежденная христианка: в частности, при обсуждении Конституции Евросоюза она предлагала внести в нее ссылку на Бога и христианство как основополагающие ценности европейской культуры и цивилизации. В мае 2015 года, после того, как Ирландия на референдуме проголосовала за введение однополых браков, Меркель заявила, что в Германии гей-браки разрешены не будут, пишет Лента.



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