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Пастор из Иерусалима прокомментировал угрозы в адрес христиан

  
   
 

Пастор церкви «Царь Великой Славы» в Иерусалиме (Израиль) Орен Лев Ари считает, что израильским христианам нечего боятся.

Об этом он заявил, комментируя угрозы в адрес христиан от «Исламского государства Палестины», сообщает Христианский Мегапортал invictory.com.

«Бог Хранит эту землю, этот город и эту нацию. Нам не нужно бояться и переживать. Мы продолжаем молиться, и надеемся на Господа и наше правительство, которое отвечает за безопасность Иерусалима и всего Израиля», - отметил пастор, слова которого приводятся на сайте церкви.

«Я верю, что Бог сохранит нас от всякого рода зла. Израиль является самым безопасным местом не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Я призываю христиан во всем мире молиться о том, чтобы Господь касался людей по всему лицу земли. Я верю, что Бог может сделать несравненно больше, чем мы просим или о чем помышляем», - подчеркнул Орен Лев Ари.

При этом он добавил, что на днях силы безопасности Израиля обезвредили группу боевиков «Исламского государства». Согласно опубликованной информации, в ходе операции были задержаны шестеро жителей бедуинских поселков Негева. Четверо из задержанных работали школьными учителями.

Напомним, ранее сообщалось, что в арабских предместьях Иерусалима были найдены листовки с угрозами в адрес христиан. Они были подписаны доселе неизвестной организацией «Исламское государство Палестины» (ИГП), чье название явно указывает на принадлежность или близость к «Исламскому государству», террористической организацией, которая стремится установить шариат на Ближнем Востоке.



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