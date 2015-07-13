Шмели могут вскоре исчезнуть, предупреждают ученые

Возможное исчезновение пчел, о чем в последние годы все чаще звучат предостережения экологов, грозит катастрофой для сельского хозяйства. Однако пчелы - не единственные важные опылители: почти столь же важны и их родственники-шмели. Об этом со ссылкой на доклад, опубликованный в журнале Science, пишет портал EurekAlert.



Как отмечается в совместной исследовательской работе ученых из ЕС, Канады и США, обобщивших информацию об изменениях численности 67 видов шмелей в течение последних 110 лет, сокращение их популяций отмечается уже давно, в том числе в Европе и Северной Америке. Исследование ясно связывает этот неутешительный процесс с нарастающим глобальным потеплением.



Приняв во внимание влияние таких факторов, как человеческая деятельность и использование опасных для насекомых пестицидов, а также совместив доступные статистические данные с географическими и климатическими, авторы исследования показали, что число насекомых в большой степени коррелирует с температурой - и только с ней.



Так, по мере нарастания всемирного потепления, виды шмелей, обитавшие в наиболее жарких регионах Европы и Северной Америки, просто исчезли. Между 1901-м и 1974 годами южная граница обитания этих насекомых сместилась на сотни километров к северу, утверждают экологи, отмечая при этом, что "кое-где, в достаточно гористой местности", они сохранились, но "перебрались повыше, спасаясь от жары".



Вместе с тем, парадоксально, что северная граница ареала шмелей осталась на месте, несмотря на то, что температура в этих регионах за указанный период заметно повысилась. Объяснить этот вопрос авторы пока не могут, тем более, что некоторые бабочки, птицы и растения, "ужавшись" в распространенности на юге, сумели перебраться севернее. Также считается, что настоящая родина шмелиного рода - палеоарктика, где действительно было достаточно прохладно.



Ранее сообщалось, что экологи из США провели анализ состояния популяций белых медведей и пришли к выводу, что эти хищники Заполярья могут исчезнуть к 2025 году - также из-за потепления климата.





По материалам: Naked Science