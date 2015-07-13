  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Шмели могут вскоре исчезнуть, предупреждают ученые

  
 
13 июля 2015 | Политика
  
 
Возможное исчезновение пчел, о чем в последние годы все чаще звучат предостережения экологов, грозит катастрофой для сельского хозяйства. Однако пчелы - не единственные важные опылители: почти столь же важны и их родственники-шмели. Об этом со ссылкой на доклад, опубликованный в журнале Science, пишет портал EurekAlert.

Как отмечается в совместной исследовательской работе ученых из ЕС, Канады и США, обобщивших информацию об изменениях численности 67 видов шмелей в течение последних 110 лет, сокращение их популяций отмечается уже давно, в том числе в Европе и Северной Америке. Исследование ясно связывает этот неутешительный процесс с нарастающим глобальным потеплением.

Приняв во внимание влияние таких факторов, как человеческая деятельность и использование опасных для насекомых пестицидов, а также совместив доступные статистические данные с географическими и климатическими, авторы исследования показали, что число насекомых в большой степени коррелирует с температурой - и только с ней.

Так, по мере нарастания всемирного потепления, виды шмелей, обитавшие в наиболее жарких регионах Европы и Северной Америки, просто исчезли. Между 1901-м и 1974 годами южная граница обитания этих насекомых сместилась на сотни километров к северу, утверждают экологи, отмечая при этом, что "кое-где, в достаточно гористой местности", они сохранились, но "перебрались повыше, спасаясь от жары".

Вместе с тем, парадоксально, что северная граница ареала шмелей осталась на месте, несмотря на то, что температура в этих регионах за указанный период заметно повысилась. Объяснить этот вопрос авторы пока не могут, тем более, что некоторые бабочки, птицы и растения, "ужавшись" в распространенности на юге, сумели перебраться севернее. Также считается, что настоящая родина шмелиного рода - палеоарктика, где действительно было достаточно прохладно.

Ранее сообщалось, что экологи из США провели анализ состояния популяций белых медведей и пришли к выводу, что эти хищники Заполярья могут исчезнуть к 2025 году - также из-за потепления климата.


По материалам: Naked Science



Другие новости:
  • Жаркое лето 2010 года было самым жарким за 500 лет
  • Исследования определили три простых хобби, которые делают человека умнее
  • Фрагмент Евангелия от Марка был найден на листе папируса
  • Катастрофические изменения климата
  • Количество католиков в мире увеличилась более чем на 12%
  • Изменение климата изменило Арктику быстрее, чем ожидалось.
  • Рост цен на продукты питания и изменение климата
  • Сколько верующих в Китае?



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 