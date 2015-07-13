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Порошенко: На границе находится рекордное количество военных РФ

  
 
13 июля 2015 | Политика
  
 
На границе с Украиной сосредоточено рекордное количестве российских военных. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу 1 + 1.


"Мы располагаем информацией о том, что у украинских границ находится рекордное количество Вооруженных сил Российской Федерации. Причем, эту информацию получаем не только из собственных источников, есть подтверждения и по линии НАТО, и по линии США, и по линии стран ЕС. И у нас есть информация о возможных основных направлениях ударов. Регулярно проводим командно-штабные учения, к которым имеет доступ практически каждая бригада, расположенная в зоне проведения АТО. Мы защитим страну, потому что у нас абсолютно другая армия, чем год назад. Мы готовы дать достойный отпор агрессии против нашего государства", - подчеркнул президент.


Источник: Укринформ.



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