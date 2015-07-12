На клерка подали в суд за отказ выдавать брачные лицензии геям

Четыре пары из американского штата Кентукки судят окружного клерка Ким Дэвис из округа Роуэн за то, что она отказалась выдавать брачные лицензии как однополым, так и гетеросексуальным парам после того, как Верховный суд США узаконил содомские браки по всей стране, сообщают местные СМИ.

На прошлой неделе Американский союз защиты гражданских свобод от штата Кентукки подал федеральный иск против К. Дэвис от имени двух однополых и двух гетеросексуальных пар, которым было отказано в выдаче брачных лицензий в округе Роуэн.

По словам самой Ким Дэвис, будучи преданной христианкой, она не может подчиниться решению Верховного суда, поэтому решила больше не выдавать брачные лицензии ни традиционным, ни гомосексуальным парам, пишет cnlnews.tv

«Это глубокое убеждение. Моя совесть не позволяет мне это делать (подписывать лицензии однополым парам – Ред.). Это противоречит всему тому, что я считаю самым дорогим и святым в моей жизни», – сказала Ким Дэвис.

Таким образом, госпожа Дэвис оказалась в числе ряда клерков и судей из многих американских штатов, которые дерзнули не подчиниться решению Верховного суда. Свои действия они объясняют религиозными соображениями и правом на свободу вероисповедания.

Клерки утверждают, что если они перестанут выдавать брачные лицензии, то их нельзя будет обвинить в дискриминации. Закон штата Кентукки позволяет взрослым парам получать брачные лицензии в любом округе штата.

Однако четыре пары, подавшие в суд на Ким Дэвис, заявили, что поскольку они живут, работают, голосуют и платят налоги на территории округа Роуэн, то имеют полное право получать брачные лицензии именно в этом округе.

В свою очередь, директор по юридическим вопросам Американского союза защиты гражданских свобод от штата Кентукки Уильям Шарп написал в исковом заявлении, что «религиозные убеждения госпожи Дэвис не представляют важности или интереса для правительства».

Между тем, Лаура Ланденвич – один из прокуроров, возбудивших дело против Дэвис, заявила, что «она (Дэвис) имеет абсолютное право думать о Боге, вере и религии все, что ей заблагорассудится. Но как государственный служащий она приносила клятву, что будет хранить верность Конституции, поэтому не имеет права выбирать, кому будет служить и какие обязанности должен исполнять ее офис в соответствии с ее религиозными убеждениями».

В исковом заявлении также, в частности, говорится, что должна быть выпущена директива, обязывающая К. Дэвис возобновить выдачу брачных лицензий. В иске также сказано, что позиция окружного клерка противоречит Конституции страны и что, возможно, за нарушение прав четырех пар с женщины следует потребовать компенсацию в виде штрафа.

Следует напомнить, что сразу после легализации однополых «браков» 26 июня губернатор Кентукки Стив Бэшер обязал всех клерков штата подчиниться решению Верховного суда. Вслед за ним главный прокурор Кентукки Джек Конуэй предупредил, что те, кто откажутся повиноваться решению Суда, не будут освобождены от ответственности.

Чиновники также сделали предупреждение, что против непокорных клерков даже могут быть возбуждены уголовные дела, а президент Ассоциации окружных прокуроров штата Кентукки Энн Милликен указала, что такие клерки могут быть обвинены в должностном проступке – вид мисдиминора, за который предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

В результате часть клерков штата Кентукки, которые сначала отказались выдавать брачные лицензии однополым парам, на прошлой неделе изменили свое решение и подчинились закону. Но некоторые клерки – и Дэвис в их числе – решили стоять на своем, несмотря на толпы протестующих рядом с их офисами.

На прошлой неделе Американский союз защиты гражданских свобод от штата Кентукки подал федеральный иск против К. Дэвис от имени двух однополых и двух гетеросексуальных пар, которым было отказано в выдаче брачных лицензий в округе Роуэн.

По словам самой Ким Дэвис, будучи преданной христианкой, она не может подчиниться решению Верховного суда, поэтому решила больше не выдавать брачные лицензии ни традиционным, ни гомосексуальным парам.

«Это глубокое убеждение. Моя совесть не позволяет мне это делать (подписывать лицензии однополым парам – Ред.). Это противоречит всему тому, что я считаю самым дорогим и святым в моей жизни», – сказала Ким Дэвис.

Таким образом, госпожа Дэвис оказалась в числе ряда клерков и судей из многих американских штатов, которые дерзнули не подчиниться решению Верховного суда. Свои действия они объясняют религиозными соображениями и правом на свободу вероисповедания.

Клерки утверждают, что если они перестанут выдавать брачные лицензии, то их нельзя будет обвинить в дискриминации. Закон штата Кентукки позволяет взрослым парам получать брачные лицензии в любом округе штата.

Однако четыре пары, подавшие в суд на Ким Дэвис, заявили, что поскольку они живут, работают, голосуют и платят налоги на территории округа Роуэн, то имеют полное право получать брачные лицензии именно в этом округе.

В свою очередь, директор по юридическим вопросам Американского союза защиты гражданских свобод от штата Кентукки Уильям Шарп написал в исковом заявлении, что «религиозные убеждения госпожи Дэвис не представляют важности или интереса для правительства».

Между тем, Лаура Ланденвич – один из прокуроров, возбудивших дело против Дэвис, заявила, что «она (Дэвис) имеет абсолютное право думать о Боге, вере и религии все, что ей заблагорассудится. Но как государственный служащий она приносила клятву, что будет хранить верность Конституции, поэтому не имеет права выбирать, кому будет служить и какие обязанности должен исполнять ее офис в соответствии с ее религиозными убеждениями».

В исковом заявлении также, в частности, говорится, что должна быть выпущена директива, обязывающая К. Дэвис возобновить выдачу брачных лицензий. В иске также сказано, что позиция окружного клерка противоречит Конституции страны и что, возможно, за нарушение прав четырех пар с женщины следует потребовать компенсацию в виде штрафа.

Следует напомнить, что сразу после легализации однополых «браков» 26 июня губернатор Кентукки Стив Бэшер обязал всех клерков штата подчиниться решению Верховного суда. Вслед за ним главный прокурор Кентукки Джек Конуэй предупредил, что те, кто откажутся повиноваться решению Суда, не будут освобождены от ответственности.

Чиновники также сделали предупреждение, что против непокорных клерков даже могут быть возбуждены уголовные дела, а президент Ассоциации окружных прокуроров штата Кентукки Энн Милликен указала, что такие клерки могут быть обвинены в должностном проступке – вид мисдиминора, за который предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до одного года.

В результате часть клерков штата Кентукки, которые сначала отказались выдавать брачные лицензии однополым парам, на прошлой неделе изменили свое решение и подчинились закону. Но некоторые клерки – и Дэвис в их числе – решили стоять на своем, несмотря на толпы протестующих рядом с их офисами.