СБУ задержала модератора полутысячи антиукраинских групп в соцсетях

Служба безопасности Украины задержала жительницу Мариуполя, которая вела активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.



Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Согласно сообщению, злоумышленница модерировала около пятисот групп в социальных сетях, которые охватывали почти полтора миллиона фолловеров. Она распространяла призывы к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, поддержке террористических действий на востоке страны, публиковала видео в поддержку мобилизации боевиков и тому подобное.



В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли у пособницы боевиков компьютерную технику и электронные носители с материалами, подтверждающие ее подрывную деятельность.



По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.109 УК Украины. Также роверяется информация относительно возможной координации действий злоумышленницы с террористами "ДНР".

censor.net.ua