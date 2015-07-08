СБУ задержала модератора полутысячи антиукраинских групп в соцсетях

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Служба безопасности Украины задержала жительницу Мариуполя, которая вела активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Согласно сообщению, злоумышленница модерировала около пятисот групп в социальных сетях, которые охватывали почти полтора миллиона фолловеров. Она распространяла призывы к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, поддержке террористических действий на востоке страны, публиковала видео в поддержку мобилизации боевиков и тому подобное.
В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли у пособницы боевиков компьютерную технику и электронные носители с материалами, подтверждающие ее подрывную деятельность.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.109 УК Украины. Также роверяется информация относительно возможной координации действий злоумышленницы с террористами "ДНР".
censor.net.ua