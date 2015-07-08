  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

СБУ задержала модератора полутысячи антиукраинских групп в соцсетях

  
 
8 июля 2015 | Политика
  
 
Служба безопасности Украины задержала жительницу Мариуполя, которая вела активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленница модерировала около пятисот групп в социальных сетях, которые охватывали почти полтора миллиона фолловеров. Она распространяла призывы к насильственному изменению конституционного строя, захвату государственной власти, поддержке террористических действий на востоке страны, публиковала видео в поддержку мобилизации боевиков и тому подобное.

В ходе обыска сотрудники СБУ изъяли у пособницы боевиков компьютерную технику и электронные носители с материалами, подтверждающие ее подрывную деятельность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.109 УК Украины. Также роверяется информация относительно возможной координации действий злоумышленницы с террористами "ДНР".
censor.net.ua



Другие новости:
  • На Харьковщине СБУ задержала диверсантов банды Мозгового
  • При обстреле автостанции в Донецке погибли 6 человек, 8 ранены
  • СБУ обвиняет церковного мецената Виктора Нусенкиса в финансировании донецки ...
  • СБУ задержала двух сотрудников военкоматов за взятки с призывников
  • Генсек НАТО призвал Россию вывести войска из восточной Украины
  • Порошенко обсудил с Могерини направление миротворцев на Донбасс и ужесточен ...
  • Викарий: Каждый священник и христианин должен в соцсетях являть подобие Бож ...
  • Террористы продолжают обстреливать мирных жителей: за сутки стало известно ...



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 