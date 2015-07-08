Жительница Луганска расплатилась в супермаркете боевиков зимбабвийскими долларами, замаскированными под евро

В Луганске задержана девушка, которая пыталась расплатиться вышедшим из обращения зимбабвийскими долларами.



Как выяснили террористы, это оказалась купюра зимбабвийского доллара, к которой были подрисованы надписи "евро". Была задержана 19-летняя девушка, которая, по ее словам, нашла африканские деньги в съемной квартире.



"Сама задержанная говорит, что различия были очевидны, но это ее не остановило, и она решила испытать удачу непосредственно в магазине на кассе, с чем успешно справилась - расплатилась банкнотой и даже сдачу получила", - сообщили боевики.



В июне зимбабвийский доллар полностью вышел из обращения. В рамках обмена личных сбережений зимбабвийцев на американскую валюту за 35 квадриллионов зимбабвийских долларов можно было получить $1.



Супермаркеты "Народный" это магазины, которые открывают боевики на оккупированных территориях вместо "отжатых" супермаркетов сети "АТБ".

censor.net.ua