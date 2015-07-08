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Жительница Луганска расплатилась в супермаркете боевиков зимбабвийскими долларами, замаскированными под евро

  
 
8 июля 2015 | Политика
  
 
В Луганске задержана девушка, которая пыталась расплатиться вышедшим из обращения зимбабвийскими долларами.

Как выяснили террористы, это оказалась купюра зимбабвийского доллара, к которой были подрисованы надписи "евро". Была задержана 19-летняя девушка, которая, по ее словам, нашла африканские деньги в съемной квартире.

"Сама задержанная говорит, что различия были очевидны, но это ее не остановило, и она решила испытать удачу непосредственно в магазине на кассе, с чем успешно справилась - расплатилась банкнотой и даже сдачу получила", - сообщили боевики.

В июне зимбабвийский доллар полностью вышел из обращения. В рамках обмена личных сбережений зимбабвийцев на американскую валюту за 35 квадриллионов зимбабвийских долларов можно было получить $1.

Супермаркеты "Народный" это магазины, которые открывают боевики на оккупированных территориях вместо "отжатых" супермаркетов сети "АТБ".
censor.net.ua



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