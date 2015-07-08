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В РОСХВЕ поддержали идею единого дня празднования Пасхи

  
   
 

аместитель начальствующего епископ РОСХВЕ (Российский объединенный союз христиан веры евангельской) Константин Бендас высказался за единую дату празднования Пасхи, идею которой недавно предложил Папа Римский Франциск.

«Если христиане разных ветвей - римские католики, православные, протестанты - объединятся в праздновании праздника Святой Пасхи, это остановит злоречие и насмешки, которые звучат в адрес христиан и церкви со стороны атеистов и язычников, которые насмехаются, говоря, что верующие не могут договориться не о дне рождения своего Бога, ни о дне Его воскресения», - отметил Бендас в интервью главреду «Живая Вера Медиа» Сергею Кирееву.

«Но хотелось бы, чтобы это был только первый шаг, но не единственный. Хотелось бы, чтобы в день Пасхи не только в храмах возвещалась воскресение Христово, но оно входило бы в дома людей и в их сердца, обновляя и оживляя их для вечной жизни. Хотелось бы, чтобы Евангелие проповедовалось на национальных языках, понятных современному человеку. Также хотелось, чтобы мы были едины в благовестии и борьбе за каждую человеческую жизнь, а не тратили силы на противостояние друг с другом», - отметил епископ.

Также он ответил на вопрос о том, смогут ли представители христианских конфессий договориться о едином дне Пасхи: «К сожалению, религиозная сфера в последнее время стала достаточно политизированной, но мы не имеем права не верить и не надеяться. Поэтому я верю и надеюсь, что молитва Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду, произнесенная со слезами и кровью: "Да будут все едино" исполнится хотя бы отчасти и при нашей жизни».

В РПЦ же усомнились в возможности католикам и православным отмечать Пасху в один день. Председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин пояснил, что «не представляет себе ситуации», в которой православные верующие ушли бы от существующих правил, поскольку они прочно связаны с традицией.
В июне Папа Римский Франциск выступил с предложением установить единый день празднования Пасхи. Понтифик отметил, что католическая церковь готова отказаться от своего метода расчета даты.

Франциск не первый, кто выступает с таким предложением. Ранее с подобной инициативой не раз выступал предстоятель Коптской православной церкви Папа и Патриарх Александрийский Феодор II (Тавадрос). Вообще же эта идея, по словам Франциска, обсуждалась еще со времен Папы Павла VI, избранного в 1963 году.

Стоит отметить, что в 2017 году у католиков и православных Пасха припадает на один день – 16 апреля.



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