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В новой Конституции Украины хотят открыть двери однополым «бракам»

  
   
 
В новой Конституции Украины хотят открыть двери однополым «бракам»

В новой Конституции Украины хотят убрать определение брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, в проекте документа появилась дефиниция «сексуальная ориентация» в контексте статьи о запрете дискриминации.

Норма действующей Конституции дает четкое определение понятию «брак»:
«Статья 51. Брак базируется на свободном согласии женщины и мужчины. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье». 
 
В проекте изменений в Конституцию эту статью переписали кардинально:
«Статья 27. Право на брак, создание семьи гарантируется законом. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье». 

Также в новую Конституцию предлагается внести принципиально новую норму – о запрете дискриминации. И вот как раз в этой статье впервые появляется термин «сексуальная ориентация». 

Эксперты убеждены, что задачей этих нововведений является устранить все конституционные и законные препятствия для легализации однополых гражданских партнерств и так называемых однополых «браков».

«Сейчас в публичной плоскости дискутируются исключительно конституционные нормы о децентрализации и распределении властных полномочий между национальным правительством и местными органами власти. Пользуясь этим фактом отвлеченного внимания общества, деструктивные силы прилагают все усилия, чтобы в новом основном законе Украины вычеркнуть то, что является столь важным для всех нас – семью», - объясняет Руслан Кухарчук, основатель движения ЛПГ.

Организация призывает все здоровые силы направлять письма президенту, главе парламента, премьер-министру и народным депутатам с двумя требованиями:
1) защитить традиционные семейные ценности и не допустить удаления из Конституции определения брака как союза одного мужчины и одной женщины; 
2) не допустить появления в Конституции искусственной и противоправной дефиниции «сексуальная ориентация».



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