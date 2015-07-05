В новой Конституции Украины хотят открыть двери однополым «бракам»

В новой Конституции Украины хотят убрать определение брака как союза мужчины и женщины. Кроме того, в проекте документа появилась дефиниция «сексуальная ориентация» в контексте статьи о запрете дискриминации.

Норма действующей Конституции дает четкое определение понятию «брак»:

«Статья 51. Брак базируется на свободном согласии женщины и мужчины . Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье».



В проекте изменений в Конституцию эту статью переписали кардинально:

«Статья 27. Право на брак, создание семьи гарантируется законом. Каждый из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье».

Также в новую Конституцию предлагается внести принципиально новую норму – о запрете дискриминации. И вот как раз в этой статье впервые появляется термин «сексуальная ориентация».

Эксперты убеждены, что задачей этих нововведений является устранить все конституционные и законные препятствия для легализации однополых гражданских партнерств и так называемых однополых «браков».

«Сейчас в публичной плоскости дискутируются исключительно конституционные нормы о децентрализации и распределении властных полномочий между национальным правительством и местными органами власти. Пользуясь этим фактом отвлеченного внимания общества, деструктивные силы прилагают все усилия, чтобы в новом основном законе Украины вычеркнуть то, что является столь важным для всех нас – семью», - объясняет Руслан Кухарчук, основатель движения ЛПГ.

Организация призывает все здоровые силы направлять письма президенту, главе парламента, премьер-министру и народным депутатам с двумя требованиями:

1) защитить традиционные семейные ценности и не допустить удаления из Конституции определения брака как союза одного мужчины и одной женщины;

2) не допустить появления в Конституции искусственной и противоправной дефиниции «сексуальная ориентация».