Гнилой пень

Весной мне пришлось обрабатывать поле, где я намерен был выращивать помидоры. Трактор начал фрезеровать землю, но работа внезапно остановилась. Моему другу не понравился старый пень, который стоял посреди участка и мешал ходу трактора.
Конечно, можно было и так работать, объезжать этот остаток дерева и все-таки выполнить работу. Но пень стоял посреди, мешал и создавал неудобства.
Мы решили этот пень выкорчевать и убрать с поля. Взяли лопаты, топор и принялись за работу. Через некоторое время пень был обкопан, корни подрублены и сам виновник этих усилий был вытащен на поверхность.
Еще при обкапывании пня я заметил, что лопата часто выбрасывала на поверхность различные крупные личинки жуков и насекомых.
Когда же пень оказался на поверхности, глазам предстала неприглядная картина - подземная часть пня вся была гнилой и усеяна углублениями, в которых находились различные насекомые вредители, черви и личинки.
Глядя на остов этого, некогда плодоносящего дерева, я подумал о том, что история с этим пнем может и нас, людей, кое-чему научить.
- Если в тебе поселяются вредные существа - невидимая часть жизни, причина, ты обязательно усохнешь и перестанешь плодоносить - видимое всем, следствие.
- Если ты стоишь не на своем месте, ничего не производишь и мешаешь, тебя могут начать «выкорчевывать».
- Если ты стоишь не в том месте, где нужно, но при этом плодоносишь, т.е. приносишь пользу, решение о выкорчевывании могут отменить.
- Когда тебя начнут выкорчевывать, могут «откопать» много скрытых от всех скверн.
- Если ты гнилой, в тебе обязательно будут жить «личинки», и прочая «нечисть».
Как и в Откровении написано - «Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице». (Откр.18:2)
Поэтому, необходимо исследовать себя и ответить самому себе на трудные вопросы жизни.
- Не являюсь ли я гнилым пнем, полным «вредителей»?
- Нахожусь ли я на своем месте и не мешаю ли другим?
И сейчас, если есть желание, необходимо предпринять все необходимое, чтобы быть чистым, без «жучков» и плодоносящим. Нужно честно оценить себя и просить Бога, чтобы быть на своем месте. У Бога есть средства по удалению всякой гнили.
Рано или поздно каждого человека начинают «обкапывать», чтобы выкорчевать, и слава Богу,если «лопата» не выбросит на поверхность различных «личинок» и человек при этом окажется чистым, как Даниил, которого «корчевали», но «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». (Дан.6:22)
Да пошлет Господь милость Свою оказаться и нам чистыми пред Его лицом.
Антон Заруба.
29.06.2015г.