Гнилой пень | Заруба Антон



Весной мне пришлось обрабатывать поле, где я намерен был выращивать помидоры. Трактор начал фрезеровать землю, но работа внезапно остановилась. Моему другу не понравился старый пень, который стоял посреди участка и мешал ходу трактора.



Конечно, можно было и так работать, объезжать этот остаток дерева и все-таки выполнить работу. Но пень стоял посреди, мешал и создавал неудобства.



Мы решили этот пень выкорчевать и убрать с поля. Взяли лопаты, топор и принялись за работу. Через некоторое время пень был обкопан, корни подрублены и сам виновник этих усилий был вытащен на поверхность.



Еще при обкапывании пня я заметил, что лопата часто выбрасывала на поверхность различные крупные личинки жуков и насекомых.

Когда же пень оказался на поверхности, глазам предстала неприглядная картина - подземная часть пня вся была гнилой и усеяна углублениями, в которых находились различные насекомые вредители, черви и личинки.



Глядя на остов этого, некогда плодоносящего дерева, я подумал о том, что история с этим пнем может и нас, людей, кое-чему научить.



- Если в тебе поселяются вредные существа - невидимая часть жизни, причина, ты обязательно усохнешь и перестанешь плодоносить - видимое всем, следствие.

- Если ты стоишь не на своем месте, ничего не производишь и мешаешь, тебя могут начать «выкорчевывать».

- Если ты стоишь не в том месте, где нужно, но при этом плодоносишь, т.е. приносишь пользу, решение о выкорчевывании могут отменить.

- Когда тебя начнут выкорчевывать, могут «откопать» много скрытых от всех скверн.

- Если ты гнилой, в тебе обязательно будут жить «личинки», и прочая «нечисть».

Как и в Откровении написано - «Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице». (Откр.18:2)



Поэтому, необходимо исследовать себя и ответить самому себе на трудные вопросы жизни.

- Не являюсь ли я гнилым пнем, полным «вредителей»?

- Нахожусь ли я на своем месте и не мешаю ли другим?



И сейчас, если есть желание, необходимо предпринять все необходимое, чтобы быть чистым, без «жучков» и плодоносящим. Нужно честно оценить себя и просить Бога, чтобы быть на своем месте. У Бога есть средства по удалению всякой гнили.

Рано или поздно каждого человека начинают «обкапывать», чтобы выкорчевать, и слава Богу,если «лопата» не выбросит на поверхность различных «личинок» и человек при этом окажется чистым, как Даниил, которого «корчевали», но «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». (Дан.6:22)



Да пошлет Господь милость Свою оказаться и нам чистыми пред Его лицом.







Антон Заруба.

29.06.2015г. Весной мне пришлось обрабатывать поле, где я намерен был выращивать помидоры. Трактор начал фрезеровать землю, но работа внезапно остановилась. Моему другу не понравился старый пень, который стоял посреди участка и мешал ходу трактора.Конечно, можно было и так работать, объезжать этот остаток дерева и все-таки выполнить работу. Но пень стоял посреди, мешал и создавал неудобства.Мы решили этот пень выкорчевать и убрать с поля. Взяли лопаты, топор и принялись за работу. Через некоторое время пень был обкопан, корни подрублены и сам виновник этих усилий был вытащен на поверхность.Еще при обкапывании пня я заметил, что лопата часто выбрасывала на поверхность различные крупные личинки жуков и насекомых.Когда же пень оказался на поверхности, глазам предстала неприглядная картина - подземная часть пня вся была гнилой и усеяна углублениями, в которых находились различные насекомые вредители, черви и личинки.Глядя на остов этого, некогда плодоносящего дерева, я подумал о том, что история с этим пнем может и нас, людей, кое-чему научить.- Если в тебе поселяются вредные существа - невидимая часть жизни, причина, ты обязательно усохнешь и перестанешь плодоносить - видимое всем, следствие.- Если ты стоишь не на своем месте, ничего не производишь и мешаешь, тебя могут начать «выкорчевывать».- Если ты стоишь не в том месте, где нужно, но при этом плодоносишь, т.е. приносишь пользу, решение о выкорчевывании могут отменить.- Когда тебя начнут выкорчевывать, могут «откопать» много скрытых от всех скверн.- Если ты гнилой, в тебе обязательно будут жить «личинки», и прочая «нечисть».Как и в Откровении написано - «Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице». (Откр.18:2)Поэтому, необходимо исследовать себя и ответить самому себе на трудные вопросы жизни.- Не являюсь ли я гнилым пнем, полным «вредителей»?- Нахожусь ли я на своем месте и не мешаю ли другим?И сейчас, если есть желание, необходимо предпринять все необходимое, чтобы быть чистым, без «жучков» и плодоносящим. Нужно честно оценить себя и просить Бога, чтобы быть на своем месте. У Бога есть средства по удалению всякой гнили.Рано или поздно каждого человека начинают «обкапывать», чтобы выкорчевать, и слава Богу,если «лопата» не выбросит на поверхность различных «личинок» и человек при этом окажется чистым, как Даниил, которого «корчевали», но «Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». (Дан.6:22)Да пошлет Господь милость Свою оказаться и нам чистыми пред Его лицом.Антон Заруба.29.06.2015г.





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