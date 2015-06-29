  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Франция ограничивает расчет наличными до одной тысячи евро

  
 
29 июня 2015 | Политика
  
 
Начиная с 1 сентября во Франции нельзя будет заплатить наличными более 1 тыс. евро.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в официальном печатном органе страны Journal Officiel, сообщает Укринформ".

"Постановление правительства запрещает с 1 сентября проводить наличными расчеты, превышающие эквивалент 1 тыс. евро", - говорится в объявлении.

Ограничения вводятся в рамках борьбы против финансирования терроризма. Этот план был представлен министром финансов Мишелем Сапеном 18 марта. Глава ведомства тогда заявил, что главная цель этого плана - ограничить количество анонимных транзакций. Эти меры коснутся потребителей, коммерсантов и предприятий.

До 26 июня 2015 года во Франции можно было рассчитываться за покупки наличными, если сумма не превышала 3 тысяч евро.



Другие новости:
  • Бельгиец раздал миллионы евро
  • Наличный доллар в украинских банках снова пошел в рост
  • Федерализация Евросоюза
  • Меркель и Олланд хотят, чтобы Евросоюз стал федерацией
  • Меркель и Олланд хотят, чтобы Евросоюз стал федерацией, - Rzeczpospolita
  • Председатель Европейского совета предлагает создать единое правительство
  • Реформы и подавление национальных интересов спасут Евросоюз
  • В Украине будет платная телемедицина



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    18:25
    24.10     		Антибиотики или отдых. Что нужно пациентам?
    22:12
    16.10     		Как помочь своим детям стать успешными
    22:54
    10.10     		Три питательных вещества, которые вы должны добавить в свой рацион
    18:28
    05.10     		Три показателя плохих отношений
    18:30
    03.10     		Операция на ДНК эмбриона устраняет болезнь
    21:53
    19.09     		Борьба против рака. Новая CAR-T терапия
    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 