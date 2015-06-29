Франция ограничивает расчет наличными до одной тысячи евро

Начиная с 1 сентября во Франции нельзя будет заплатить наличными более 1 тыс. евро.



Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном в официальном печатном органе страны Journal Officiel, сообщает Укринформ".



"Постановление правительства запрещает с 1 сентября проводить наличными расчеты, превышающие эквивалент 1 тыс. евро", - говорится в объявлении.



Ограничения вводятся в рамках борьбы против финансирования терроризма. Этот план был представлен министром финансов Мишелем Сапеном 18 марта. Глава ведомства тогда заявил, что главная цель этого плана - ограничить количество анонимных транзакций. Эти меры коснутся потребителей, коммерсантов и предприятий.



До 26 июня 2015 года во Франции можно было рассчитываться за покупки наличными, если сумма не превышала 3 тысяч евро.