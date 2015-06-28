Украинцы больше всего доверяют Патриарху Филарету и Папе Римскому

Согласно результатам исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг», среди лидеров религиозных конфессий украинцы больше всего доверяют Патриарху Филарету (40%) и Папе Римскому Франциску (35%).

Лидерами по недоверию стали Патриарх Московский Кирилл (39%) и Митрополит Онуфрий (25%). Более половины опрошенных не знают Вселенского Патриарха Варфоломея І, Митрополита Макария (УАПЦ), а также Патриарха Святослава (УГКЦ), пишет Рису.

Патриарху Филарету, Папе Римскому Франциску, Патриарху Святославу, Митрополиту Макарию больше доверяют жители Западного региона, жители сел, украиноязычные, а также респонденты с высокими доходами.

Напротив, Митрополиту Онуфрию и Патриарху Кириллу больше доверяют жители Юга и Востока, русскоязычные, с более низким уровнем образования и доходов.

При этом на Западе наибольшим доверием пользуются Патриарх Филарет (66%), Папа Римский Франциск (62%) и Архиепископ Святослав (57%). В Центре и на Юге больше всего доверяют Патриарху Филарету (38 и 40% соответственно) и Папе Римскому Франциску (26 и 37% соответственно). А жители Востока больше доверяют Патриарху Филарету (22%).

В целом на Западе респонденты больше осведомлены относительно всех лидеров религиозных конфессий, представленных в исследовании, а в Центральном регионе – меньше. На Востоке больше тех, кто не определился со своим отношением к лидерам конфессий. Кроме того, женщины и респонденты старшего возраста более осведомлены и больше доверяют лидерам религиозных конфессий.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%. Сроки проведения исследования: 3–13 июня 2015 г.