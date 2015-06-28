Ватикан и Палестина подписали договор о взаимоотношениях

Ватикан и Палестина подписали в пятницу полномасштабный договор о взаимоотношениях между двумя государствами, говорится в распространенном официальном сообщении Святого престола.

Историческое соглашение было подписано в Апостольском дворце в Ватикане. Со стороны Святого Престола его подписал глава внешнеполитического ведомства архиепископ Пол Ричард Галлахер, со стороны Палестины — глава МИД Рияд аль-Малики.

Документ состоит из преамбулы и 32 статей. "Он касается основных аспектов жизни и деятельности Католической церкви в государстве Палестина, одновременно подтверждая поддержку мирному разрешению ситуации в регионе путем переговоров", — указывается в сообщении Святого престола, пишет Седмица.

Договор вступит в силу, как только обе стороны письменно уведомят друг друга о том, что он соответствует конституционным и внутренним требованиям, существующим в обоих государствах.

Официальные отношения между Святым престолом и Организацией освобождения Палестины (ООП) были установлены 26 октября 1994 года. Вскоре после этого была учреждена постоянная двусторонняя комиссия, которая начала работу над текстом двустороннего договора. 15 февраля 2000 года такое соглашение, получившее название "Базового договора", было подписано. Одновременно стороны договорились продолжить работу в рамках комиссии, чтобы в будущем подписать всеобъемлющий двусторонний договор о взаимоотношениях. Однако фактически эта работа была начата лишь в 2010 году после паломничества Папы Римского Бенедикта XVI в Святую Землю. 13 мая 2015 г. стороны сообщили, что двусторонняя комиссия завершила свою работу и согласованный текст договора передается на рассмотрение властей обоих государств.

Заместитель руководителя внешнеполитического ведомства Святого престола Антуан Камиллери, возглавлявший делегацию Ватикана на двусторонних переговорах, в мае пояснил ватиканской газете L'Osservatore Romano, что речь идет о развитии положений Базового договора 2000 года. По его словам, в согласованном тексте говорится, в частности, о мирном разрешении конфликта между Израилем и Палестиной на базе концепции существования двух государств. Кроме того, в договоре подробно разработаны вопросы, связанные с обеспечением религиозных свобод и свободы совести, а также с различными аспектами деятельности Католической церкви в Палестине.