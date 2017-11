Верховный суд США легализовал однополые браки по всей стране | Христианские новости



Верховный суд США завершил слушания по вопросу однополых браков и вынес решение об их легализации, согласно которому подобные брачные союзы не противоречат американской конституции. Это решение означает, что теперь однополые браки стали легальными на всей территории страны. До сегодняшнего дня такие бракосочетания были запрещены в 14 из 50 штатов, передает агентство Bloomberg.



В пятницу, 26 июня, Верховный суд постановил, что главный закон страны гарантирует всем гражданам справедливое разбирательство в суде и защиту их прав. "Ни один союз не является настолько основополагающим, как брак", - говорится в тексте официального вердикта, написанном судьей Энтони Кеннеди.



Голоса девяти судей, которым предстояло определить судьбу легализации однополых браков, разделились. С минимальным перевесом (пять против четырех) такие бракосочетания стали законными на всей территории США. "Они просили равноправия и уважения перед законом. Конституция дает им такое право", - добавил Кеннеди, заявив, что гомосексуалисты не должны быть обречены на жизнь в одиночестве.



Как передает агентство Reuters, Кеннеди является судьей консервативного толка, и именно его голос вкупе с четырьмя либерально настроенными коллегами решил судьбы этого разбирательства. 78-летний Кеннеди был выдвинут на должность еще президентом Рональдом Рейганом 27 лет назад.



Сразу после объявления решения Верховного суда президент США Барак Обама на своей странице в Twitter назвал это "большим шагом в марше навстречу равенству".



Today is a big step in our march toward equality. Gay and lesbian couples now have the right to marry, just like anyone else. #LoveWins

— President Obama (@POTUS) June 26, 2015



Глава американского государства также выступил с официальной речью на лужайке Белого дома. "Все люди должны иметь равные права вне зависимости от того, кто они и кого они любят. Это решение суда наконец-то положит конец той неуверенности, которую испытывают сотни тысяч однополых пар по всей стране. Этот шаг укрепит наше общество. Это настоящая победа. Победа наших союзников и друзей, которые десятки лет работали и молились, чтобы этот день настал. Это победа всей Америки", - приводит слова Обамы CNN.



Еще в конце апреля этого года Верховный суд США начал первые устные слушания по вопросу об однополых браках, их легализации и равенства прав на супружество. Высшей судебной инстанции страны предстояло определить, гарантирует ли конституция сексуальным меньшинствам право заключать однополые браки или этот вопрос находится исключительно в юрисдикции отдельных штатов.



Слушания были инициированы официальными представителями штатов Кентукки, Мичиган, Огайо и Теннесси.



Сторонники легализации делали акцент на 14-й поправке к Конституции США, в которой сказано, что ни у одного штата нет права отрицать принцип равенства всех людей перед законом. Они настаивали на том, что законодательные акты, принятые в отдельных штатах страны и запрещающие однополые браки, противоречат 14-й поправке. Противники легализации призывали к тому, что этот вопрос должен решаться не на федеральном, а на местном уровне. По их мнению, нельзя отбирать право у штатов, где большинство выступает против однополых браков, на самостоятельное решение вопроса.



Между тем, как сообщали наблюдатели, мнения судей разделились, причем не только по принципиальному вопросу о легализации однополых браков, но и по способу его достижения. Причиной тому послужили разногласия. касающиеся американской истории, традиций, биологии, интерпретации конституции, демократического процесса и роли суда в фундаментальных изменениях социальной сферы.



В конце февраля этого года Алабама стала 37-м американским штатом, который легализовал однополые браки, после того, как множество судей проигнорировали директиву председателя Верховного суда штата и начали выдавать свидетельства о браке однополым парам. Судья Алан Кинг из округа Джефферсон заявил, что запрет на однополые браки противоречит Конституции США. "Мы хотели стать частью истории", - сказала 40-летняя Ди Буш, которая получила одно из первых разрешений на брак, выданных однополым парам в Бирмингеме. Она и ее партнерша Лора Буш быстро поженились в парке возле здания суда.



