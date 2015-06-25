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Порошенко подписал закон, по которому в Украину можно вводить миротворцев

  
 
25 июня 2015 | Политика
  
 
Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".

Об этом в пресс-службе Главы государства.

Закон № 510-VIII от 4 июня 2015 года законодательно регулирует вопросы проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности в части расширения оснований для допуска и пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины.



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