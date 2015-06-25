Порошенко подписал закон, по которому в Украину можно вводить миротворцев

Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины".



Об этом в пресс-службе Главы государства.



Закон № 510-VIII от 4 июня 2015 года законодательно регулирует вопросы проведения на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности в части расширения оснований для допуска и пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины.