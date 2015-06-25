ПАСЕ призвала российских боевиков освободить пленных

Парламентская ассамблея Совета Европы призывает Россию и боевиков освободить всех заложников и создать механизм для поиска пропавших без вести.



Как сообщает ЛБ, о б этом говорится в резолюции, принятой на летней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге (Франция). "Ассамблея дальше настоятельно призывает власти Российской Федерации освободить всех пленных, незаконно захваченных на территории Украины, провести эффективное расследование и возбудить дела против виновных в похищениях, насильственных исчезновениях, пытках и политически мотивированных убийствах украинских активистов и представителей крымскотатарского сообщества", - говорится в резолюции.



Кроме того, ПАСЕ призывает Россию осуществлять давление на сепаратистские группы, которые контролируют оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы немедленно освободить всех мирных граждан, которые содержатся на контролируемой ими территории, и осуществить обмен заложниками. ПАСЕ призывает РФ создать на национальном уровне механизм, который будет заниматься делами захваченных и пропавших без вести лиц в течение конфликта в Украине. Также Ассамблея призывает обеспечить семьи пропавших без вести российских солдат точной информацией о судьбе и местонахождении их родственников.



Россия должна немедленно обеспечить доступ на территорию оккупированного Крыма для международных наблюдательных миссий по правам человека, подчеркивается также в документе. 24 июня ПАСЕ продлила до января 2016 года санкции в отношении делегации Российской Федерации, которые лишают ее права голоса и ограничивают ее право на участие в заседании уставных органов и в мониторинговой деятельности ассамблеи.