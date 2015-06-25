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Пентагон: В июле Украина получит еще 100 броневиков Humvee

  
 
25 июня 2015 | Политика
  
 
Очередная партия американских бронированных автомобилей Humvee прибудет в Украину в середине июля.

Как передает УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Министр обороны США Эш Картер вчера встретился с министром обороны Украины, генерал-полковником Степаном Полтораком в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.

Отмечается, что это была первая встреча министров двух стран. Они обсудили тему российской агрессии на востоке Украины. Картер выразил уважение усилиям Украины в направлении внедрения минских соглашений, несмотря на дестабилизационные действия России, говорится в сообщении.

Американский министр подчеркнул, что США и союзники остаются настроенными поддерживать Украину в ее усилиях определять свой путь в качестве суверенной и демократической страны.

"Стороны рассмотрели вопросы постоянной помощи Соединенных Штатов в области безопасности Вооруженным силам Украины и Пограничной службе, в том числе поставок в середине июля дополнительных 100 броневиков Humvee и продолжение подготовки сил украинской Национальной гвардии в Яворове", - говорится в сообщении.

Картер вновь подтвердил обязательства США продолжать сотрудничество в оборонном секторе с Украиной, в том числе путем проведения ежегодных двусторонних и многосторонних военных учений.



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