Пентагон: В июле Украина получит еще 100 броневиков Humvee

Очередная партия американских бронированных автомобилей Humvee прибудет в Украину в середине июля.



Как передает УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Пентагона.



Министр обороны США Эш Картер вчера встретился с министром обороны Украины, генерал-полковником Степаном Полтораком в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран-членов НАТО.



Отмечается, что это была первая встреча министров двух стран. Они обсудили тему российской агрессии на востоке Украины. Картер выразил уважение усилиям Украины в направлении внедрения минских соглашений, несмотря на дестабилизационные действия России, говорится в сообщении.



Американский министр подчеркнул, что США и союзники остаются настроенными поддерживать Украину в ее усилиях определять свой путь в качестве суверенной и демократической страны.



"Стороны рассмотрели вопросы постоянной помощи Соединенных Штатов в области безопасности Вооруженным силам Украины и Пограничной службе, в том числе поставок в середине июля дополнительных 100 броневиков Humvee и продолжение подготовки сил украинской Национальной гвардии в Яворове", - говорится в сообщении.



Картер вновь подтвердил обязательства США продолжать сотрудничество в оборонном секторе с Украиной, в том числе путем проведения ежегодных двусторонних и многосторонних военных учений.