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Учение об Иисусе как Сыне Божием скоро может стать «преступным» в Великобритании

  
   
 
Учение об Иисусе как Сыне Божием скоро может стать «преступным» в Великобритании
Так считает крупнейший теолог Англиканской Церкви Майк Ови

ЛОНДОН. Крупнейший теолог Англиканской церкви священник Майк Ови (Mike Ovey), в прошлом известный юрист и автор парламентских законопроектов, а ныне ректор Теологического колледжа Oak Hill в Лондоне, предупредил, что многие постулаты Христианского учения – в том числе, вера в Иисуса как Сына Божия – могут стать «преступными» в Великобритании. Это случится, если будет принят выдвинутый Дэвидом Камероном законопроект «о борьбе с экстремизмом».

«Как юрист, как христианин и как вероучитель я заявляю, что этот закон станет зоной катастрофы для господствующих религиозных доктрин», - сказал Майк Ови, которого цитирует christianpost.com.

В законопроекте излагаются т.н. «британские ценности» (демократия, толерантность, верховенство права и пр.), а также меры подавления взглядов, противоречащих этим ценностям. Ови указывает, что эти меры, если их не уточнить, нетрудно обратить против проповедников и Закона Божия, преподаваемого в христианских колледжах. В последнее время уже случались аресты христианских проповедников по доносам о том, что в их проповедях якобы звучат элементы «гомофобии» и нетерпимости. Ови заметил, что властям, вооруженным таким законом, ничего не стоит найти связь, к примеру, между Христианским вероучением о пагубности абортов и выходками экстремистских групп, борющихся с абортами.

«По сути дела, власть нам говорит: доверьте мне ваши гражданские свободы. А я вам скажу со всей честностью – и весь наш жизненный опыт говорит то же самое – Боже упаси довериться власти и отдать ей наши гражданские свободы. – восклицает Ови. – Власть юлит и рассказывает, что эти меры вызваны чрезвычайной ситуацией. А я вам скажу – мы это уже проходили, мы ученые, нам уже надевали эту смирительную рубашку. Мы знаем, куда это нас заведет».

Д. Камерон и его Консервативная партия получили по итогам майских выборов хрупкое большинство в парламенте. Сам Камерон неоднократно подчеркивал, что он христианин и считает Христианство «колыбелью справедливого общества».



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